EL MANCHESTER CITY LE OFRECE EL ORO Y EL MORO A MESSI

FUTBOL

La transferencia de la que mucho se comenta en Inglaterra produjo repercusiones. Y el histórico futbolista Pablo Zabaleta se detuvo a analizarla

El Manchester City le ofrecería al futbolista Lionel Messi un contrato por diez años y que cuando decida culminar su carrera como jugador profesional sea el embajador mundial de la entidad de Inglaterra.

Así lo indicó este martes el diario británico «The Times», que señaló también que Messi primero jugaría bajo las órdenes de Pep Guardiola y después podría escoger entre las ocho franquicias mundiales de City Football Group. Messi tiene un vínculo con el Barcelona que culmina el próximo 30 de junio y, si bien la nueva junta directiva surgida de las elecciones tendrá opción de plantearle su propuesta e intentar que renueve, el jugador tendrá la posibilidad de elegir otro club parea continuar su carrera.

El ex futbolista Pablo Zabaleta aseguró que le «haría mucha ilusión» si el delantero Lionel Messi elige jugar en el Manchester City de Inglaterra a la vez que indicó que era inimaginable que se pudiera «tensar» el vínculo del jugador rosarino con el Barcelona de España. «Sé que Messi no debe estar disfrutando de esta situación con el Barcelona. Solo debe estar pensando en qué es lo mejor para el futuro y que la institución vuelva a la normalidad para ganar títulos», manifestó Zabaleta. Asimismo añadió: «Desconozco los planes el City y la idea de Messi. Lo mejor para él es centrarse en la situación actual, pero si tiene que cambiar de club, me haría mucha ilusión que el elegido fuera el City».