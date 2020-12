TODOS CON LA 10 «GRACIAS, DIEGO»

BASQUETBOL

Los jugadores, pese a su juventud, impactados por la noticia, aceptaron ser parte de este reconocimiento: se pusieron la 10 y Fabricio Oberto le puso voz a nuestros sentimientos desde el básquet argentino. La selección de Argentina rindió un cálido homenaje a Diego Maradona en el estadio de Obras, antes del inicio del partido con Chile por la doble ventana de FIBA para el América Cup 2022. Argentina superó a Chile por 67- 61 en la noche del viernes, y el sábado doblegó a Colombia por 75-67. La próxima ventana será en febrero del 2001. Argentina integra el Grupo A juntamente con Chile, Colombia y Venezuela, los tres primeros estarán en América Cup.

Tengo 23 años y no sabía tanto de Diego, de lo que significa para el país, para el pueblo argentino. Estuve todos estos días viendo videos y lo que contaba la gente. Como por ejemplo, aquellos que dijeron que no tenían para comer pero eran felices por lo que hacía él en una cancha. Comprendí más el poder del deporte y lo que se puede lograr. Diego traspasó todo y fue determinante en el contexto social. Por eso nos sumamos al homenaje». Fernando Zubriggen resumió lo que piensa el joven seleccionado argentino, con un promedio de 24 años pero una gran avidez por conocer el impacto que tuvo Maradona en el deporte argentino (y mundial). Por eso todos se prendieron en la idea de hacerle este homenaje, sentido y emotivo, a la manera del básquet nacional. No estuvieron Scola, Campazzo y compañía, pero ellos fueron los integrantes de la primera Selección argentina en jugar tras la muerte del ídolo. Por eso no quisieron pasar por alto la oportunidad de rendir este tributo. Como Fabricio Oberto, maradoneano, que se prendió a la idea y le puso voz al texto de Prensa CABB.

Se nos ocurrió hace un día, cuando vimos a un pueblo sentir como pocas veces una pérdida, cuando por testimonios y videos redescubrimos su legado deportivo y hasta social, cuando nos volvimos a emocionar. Lo hicimos contrarreloj, pero con cariño, con amor, con sentimiento y dedicación. Como él tuvo siempre con nuestro básquet, con nuestros seleccionados.

Porque, como dice el texto del video, vos «nos fuiste a alentar, fuiste a nuestras canchas, estuviste en nuestros vestuarios y admiraste a nuestros jugadores, cuando vos eras el número 1, pero sin hacerle sentir a nadie lo que realmente eras.

Porque eso fuiste vos, uno más de nosotros, con errores y virtudes, pero sobre todo con una pasión desbordante por nuestro país, con un contagioso amor por el juego, con una calidez humana, un carisma y una humildad que siempre nos cautivó hasta la emoción.

Gracias Diego, por estar siempre con nosotros de una forma genuina.

Simplemente, gracias. Para toda la eternidad».

De parte de todo el básquet argentino.