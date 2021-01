DURA SANCIÓN PARA EL FORMOSEÑO BOBADILLA EN EL FUTBOL PARAGUAYO

Dura sanción para Bobadilla por su insólito festejo de gol

El delantero deberá cumplir cinco fechas de suspensión más una pena económica equivalente a diez sueldos mínimos por quedarse semidesnudo.

En los últimos días del 2020, el nombre de Raúl Bobadilla dio la vuelta al mundo. El delantero argentino anotó un golazo para su equipo, Guaraní de Paraguay, pero lo que rápidamente se viralizó fue su festejo, en el cual quedó semidesnudo. La Asociación Paraguaya de Fútbol no lo dejó pasar y le aplicó una dura sanción.

El jugador de 33 años fue el autor del 3-1 a favor de su equipo ante Libertad y decidió sacarse la remera, el GPS que llevaba debajo y parte de su short. La imagen dio la vuelta al mundo y desde el país vecino no tuvieron piedad a la hora de castigarlo. Decidieron suspenderlo por cinco encuentros y una multa equivalente a diez sueldos mínimos de la primera división.

«Me arrepiento de mi festejo. Espero que mi señora no lo haya visto porque me va a agarrar. Se me fue un poco el pantaloncito. Que se quede tranquila, porque es todo de ella… Fue un momento de euforia», expresó Bobadilla poco después de la gran cantidad de reacciones que generó.

Desde el cuerpo técnico dirigido por su compatriota, Gustavo Costas, ya están al tanto de la resolución, la cual no les debe haber gustado en absoluto. Ahora, deberá conseguir un reemplazo para el reinicio del campeonato paraguayo.