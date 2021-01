BOMBA: AFIRMAN QUE SE CANCELAN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO 2020

En las últimas horas The Times informó que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se cancelarían debido al rebrote de COVID-19.

En las últimas horas comenzó a trascender un fuerte rumor de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se cancelan. Según el diario The Times, el Gobierno Japón no ve viable llevar adelante máxima cita del deporte en pleno rebrote de COVID-19 y buscaría quedarse con la plaza para 2032.

La crisis sanitaria que inició en marzo del 2020 no para de hacer estragos en diferentes partes del mundo, a pesar de que se haya empezado a realizar vacunaciones masivas. De esto no esto no quedó exento el deporte que vio como el año pasado se fueron postergando la definición de las distintas ligas deportivas.

Tokio 2020 no corrió con una suerte diferente y fue Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, quien anunció que la máxima cita del deporte se suspendía para el 2021, tras haber recibido, en menos de 48 horas, la presión de atletas, federaciones y organismo de salud. Sin embargo, el Gobierno de Japón ve imposible llevar adelante el evento deportivo, mientras se vive un rebrote del COVID-19, según lo informado por el diario The Times.

A su vez, el diario británico explicó que el objetivo de los organizadores es encontrar una manera de dar el anuncio para que nadie quede mal parado ante la cancelación. Esto se debe especialmente a que nadie quiere confirmar la noticia, pero habría consenso en seguir por este camino.

Por otro lado, hasta el momento desde el Comité Olímpico Internacional se han mantenido en silencio, pero en las últimas horas afirmaron que se podrían llevar adelante sin público, en lo parece que fue un último manotazo de ahogado por salvar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.