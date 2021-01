SEBASTIAN FUNDORA, PROSPECTO DEL AÑO PARA EL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO

El notable súper welter californiano Sebastián Fundora, manejado por Sampson Boxing LLC, ha sido distinguido por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) como “Prospecto del año 2020”, según reveló la entidad con sede en México y presidida por Mauricio Sulaimán. (Foto: Sebastián Fundora a la derecha).

En el particular año que estuvo signado por la pandemia mundial del Coronavirus, “La Torre Infernal” Fundora alcanzó igualmente a disputar tres combates (todos ganados, dos por KO): en febrero ante el invicto Daniel Lewis (ganó por puntos en Las Vegas en la velada de Wilder vs Fury II); en octubre frente al avezado Nathaniel Gallimore (GKO 6 en Los Ángeles) y en diciembre contra Habib Ahmed (GKOT 2 en la cartelera de Erroll Spence vs Danny García).

La distinción del WBC, que Fundora (16-0-1, 11 KO) comparte con otro californiano, el súper pluma Gabriel Flores Jr, no hace otra cosa que ratificar la evolución del longilíneo orgullo del valle de Coachella, quien al principio solo era mirado como algo extraño por su tremenda estatura de 2.01 metros (único caso para las 154 libras), pero que pelea a pelea fue llenando los ojos de fanáticos y especialistas por su boxeo carismático y sus nocauts.

Gracias al manejo de Sampson Lewkowicz, Fundora tuvo también gran exposición en todo el continente ya que combatió dos veces en la región del Río de la Plata (Buenos Aires y Punta del Este) con televisación de TyC Sports, canal que también lo acompañó en peleas de EE.UU.