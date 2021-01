PALMEIRAS Y SANTOS SE CITAN EN EL  MARACANÁ POR LA GLORIA ETERNA

COPA LIBERTADORES

Palmeiras y Santos disputarán este sábado la Final de Otro Mundo. Los dos equipos paulistas buscan bañarse de gloria en Rio de Janeiro y alzar el trofeo de campeón de la CONMEBOL Libertadores. . El encuentro se jugará a puertas cerradas para el público debido a la pandemia de coronavirus, desde las 17, con arbitraje del argentino Patricio Loustau y televisación de ESPN. El VAR estará a cargo de otro argentino: Mauro Vigliano.

Los muy parejos Palmeiras y Santos lucharán por su segunda y cuarta CONMEBOL Libertadores, respectivamente, luego de haber eliminado a River Plate y Boca Juniors en semifinales.

-Santos-

El Verdao sufrió ante los millonarios y el Peixe apenas se despelucó contra los xeneizes, y clasificaron con justicia a la que para ambos será la quinta final copera, tras ser los dos equipos con mayor puntuación: Palmeiras 29, Santos 27.

«No hay favorito. Son dos camisas pesadas del fútbol brasileño y mundial», dijo a AFP el lateral Pará, el único campeón de la CONMEBOL Libertadores 2011 que aún se viste de albinegro.

Como sus compañeros, el veterano zaguero sueña con convertir al Santos en el primer tetracampeón brasileño de la Libertadores. Pelé puso los dos primeros trofeos en 1962 y 1963, y Neymar dejó su huella hace una década.

Sin una plantilla amplia, «Cuca» apostó por el campeonato internacional y está a un cotejo de salirse con la suya.

-Palmeiras-

Encabezados por el entrenador portugués Abel Ferreira, el Verdao está en Rio con el plantel a disposición, salvo los lesionados Luan Silva y Wesley.

Recuperado de una lesión de tobillo que lo afectó desde noviembre, el capitán Felipe Melo sería suplente en el duelo en el que los verdes pretenden repetir el título de 1999, cuando vencieron al colombiano Deportivo Cali.

En la que será su primera final como entrenador, el luso podría convertirse en el tercer orientador europeo en alzar una Libertadores. En 60 ediciones, apenas lo consiguieron el croata Mirko Jozic, con el chileno Colo Colo (1991), y el portugués Jorge Jesús con Flamengo (2019).

Gabriel Menino, el polifuncional juvenil es la cara más visible de una prometedora cantera, en la que también destacan los volantes Danilo y Patrick de Paula, que ha sabido compenetrarse con tipos de jerarquía internacional como el arquero Weverton, el zaguero paraguayo Gustavo Gómez y el ariete Luiz Adriano.

-Datos de la Gran Final-

Partido: Palmeiras vs. Santos

Estadio: Maracanã

Hora: 17H00 locales (20H00 GMT).

Árbitro: Patricio Loustau (ARG).

-Antecedentes-

Palmeiras y Santos se enfrentarán por primera vez en competiciones CONMEBOL. El Verdão ha disputado 45 partidos ante equipos brasileros, con historial negativo (15V 10E 20D), mientras que el Peixe ha enfrentado 16 veces a rivales de Brasil, con balance equilibrado (6V 4E 6D).

Palmeiras y Santos disputarán la tercera final de CONMEBOL Libertadores entre dos equipos de Brasil (2005 São Paulo vs. Athletico Paranaense, 2006 Internacional vs. São Paulo); solo ha habido otra final entre equipos del mismo país en la historia de este torneo: la de 2018, entre River Plate y Boca Juniors.

Palmeiras disputará la final de la CONMEBOL Libertadores por 5° vez en su historia; ganó solo una de las cuatro anteriores (1999 vs. Deportivo Cali); fue subcampeón en 1961 (vs. Peñarol), 1968 (vs. Estudiantes de La Plata) y 2000 (vs. Boca).

Santos disputará su quinta final de CONMEBOL Libertadores; ganó tres de las cuatro anteriores: 1962, 1963 y 2011, mientras que fue subcampeón en 2003.

La única derrota de Palmeiras en la CONMEBOL Libertadores 2020 fue en el último partido: 0-2 ante River Plate en la vuelta de las semifinales (9V 2E 1D).

Santos perdió solo uno de sus 12 partidos en la CONMEBOL Libertadores 2020 (8V 3E); la derrota fue en la revancha de octavos de final ante LDU Quito (superó esa serie por haber anotado más goles de visitante).

Palmeiras disputó las últimas cuatro ediciones de CONMEBOL Libertadores, en las que jugó un total de 42 partidos (29V 6E 7D); a lo largo de esta racha, nunca sufrió dos derrotas consecutivas.

Tanto Palmeiras como Santos han concedido cuatro goles de cabeza en la CONMEBOL Libertadores 2020, siendo el máximo del torneo (4 también Libertad e Independiente Medellín).

Palmeiras y Santos no han concedido ningún gol desde fuera del área en este torneo; el Verdão marcó cinco tantos desde esa zona, contra uno solo del Peixe.

Palmeiras y Santos no han recibido ningún gol en los primeros 15 minutos de juego en la CONMEBOL Libertadores 2020.

Rony, de Palmeiras, es el futbolista que ha participado directamente en más goles (12) en la CONMEBOL Libertadores 2020: anotó cinco y asistió siete.

Yeferson Soteldo, de Santos, ha creado 28 chances en la CONMEBOL Libertadores 2020; solo superan esta marca Nicolás De La Cruz, de River (31) y Carlos Tevez, de Boca (30). Si excluimos las jugadas a balón parado, Soteldo acumula 24 chances creadas, algo que solo supera Matías Suárez, de River (26).

Marinho, de Santos, es el futbolista con más faltas recibidas (42) en la CONMEBOL Libertadores 2020; entre las dos semifinales, recibió 13 infracciones: seis en la ida y siete en la vuelta.