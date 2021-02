LA UNIÓN DE FORMOSA DERROTÓ CON AUTORIDAD A ARGENTINO DE JUNIN

BASQUETBOL

Los formoseños superaron a Argentino por 83 a 77 y de esta manera se recuperaron de dos caídas en fila. Pais (19 puntos), Giorgi (17 puntos y 11 rebotes) y Gamboa (15 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) los destacados en el ganador. En el rival hubo 17 de Pérez Tapia.

la Unión 83 – Argentino 77

La Unión de Formosa se quedó con la victoria ante Argentino de Junín por 83 a 77 en un juego donde tuvo máxima de 13 -42 a 29- en el segundo cuarto, perdida en el tercero con un parcial de 31 a 21. Llegaron igualados en 71 a los 3 minutos finales y allí, con las respuestas en ofensivas de Marín y Konsztadt, los de Cano armaron una corrida de 5-0 para una ventaja de 76 a 71, margen que supieron cuidar.

Cinco jugadores en el ganador anotaron en doble dígito con 19 de Pais -5 de 8 en triples-, 17 de Giorgi, 15 de Gamboa, 11 de Marín y 10 de Amicucci. En Argentino hubo 17 de Pérez Tapia, 14 de Peralta y 11 para Burgos y Cangelosi. Fue descalificado Vicens en el segundo cuarto y Slider jugó menos de 22 minutos por molestias físicas.

El partido mostraba un 4 a 3 para La Unión en los primeros 3 minutos con muchos intentos de afuera, sin éxito de los dos. Burgos fue el primero en anotar de tres y así Argentino pasó a ganar 6 a 4. Respondió rápido La Unión con una carrera de 6 a 0, con 4 de ellos en las manos de Gamboa y los restantes con Amicucci para ponerse 10 a 6 sobre los 5 minutos.

Argentino también armó su racha. 7 a 0 para recuperar el mando -13 a 10- con aportes de Pérez Tapia y Vicens. Racha por racha era la historia: 8 a 0 para La Unión con Amicucci y mucho de Gamboa y mandaban otra vez los de Cano -18 a 13-. Cangelosi fue el último en anotar en el parcial, con un triple –el tercero de los suyos en el cuarto contra uno del rival- para cerrar 18 a 16.

n el segundo cuarto hubo otro triple de Cangelosi para dejar a Argentino a la mínima -22 a 21- pero La Unión metió una reacción de 5 a 0 con un triple de Figueredo y un doble de Pais para despegarse por 6 -27 a 21- en casi 4 minutos de la fracción-.

Hubo minuto de Argentino y en el regreso una pérdida permitió a Pais correr solo para subir la brecha a 8 -29 a 21-. Torres anotó dos libres, luego de recibir una falta de Vicens que derivó en la descalificación del interno de Argentino, y la ventaja era de 10 -31 a 21-. Amicucci sumó uno de dos en la línea para sacar 11 -32 a 21- y con un triple de Pais había 12 -35 a 23-.

Argentino se acercó con Pérez Tapia -37 a 29- en un pasaje donde La Unión se equivocó mucho en ataque, aunque pudo cerrar el cuarto con dos dígitos en su cuenta luego de un segundo acierto de tres de Pais -40 a 29-.

El inicio del tercero mostró noticias rápido. Primero para La Unión que con Marín corriendo generó máxima de 13 -42 a 29- y después para Argentino que armó un 6-0 con Pérez Tapia y Burgos para arrimarse a 7 -42 a 35- y con el mismo Burgos, anotando de tres estaba a 6 -44 a 38-. Hubo otra acción de tres para Argentino, ahora con Slider –doble y foul- para quedar a 5 -46 a 41- y más de Slider en la pintura para ponerse a 3 -46 a 43- todo esto en casi 4 minutos con un parcial para Argentino de 14 a 6.

La brecha no paraba de achicarse. Con Peralta solo había un doble -48 a 46- y Burgos tuvo la chance de poner a los suyos al frente pero no acertó de tres. Llegaron soluciones en ataque para La Unión con dos de Giorgi y tres de Pais -53 a 47- y un nuevo acierto de tres de Pais para despegarse 56 a 49, aunque el momento de Peralta no paraba, ahora anotando de tres -56 a 54- y Argentino seguía encima con 2 minutos por jugar. Pais le daba supervivencia a los suyos con un nuevo acierto de tres y pegado Gamboa logró ir a la línea para meter uno y poner las cifras 60 a 54. Nada alcanzaba para parar la embestida de Argentino que en una ráfaga de nuevo estaba encima y así cerró el cuarto abajo solo por 1 -61 a 60-.

La Unión eligió alimentar su juego interior en la largada del cuarto final y con Giorgi y Amicucci generó un 4-0 para sacar 5 -65 a 60- pero enfrente vino otro 4 a 0 –Araujo y Barrales- para estar como al inicio del parcial, separados por 1 -65 a 64-.

La búsqueda de Argentino se consumó en menos de 3 minutos del cuarto. Con doble de Burgos pasó a ganar 66 a 65 y de ahí en adelante, hasta llegar a la mitad del cuarto, se fueron cambiando el liderazgo hasta el 69 a 68 para la Unión donde hubo pedido de minuto de Huarte.

Iban a llegar igualados en 71 a los 3 minutos finales. Marín se encargó de desnivelar con un triple y se pegó Konsztadt con un doble -76 a 71- para un revitalizador 5 a 0. Peralta sostenía a los suyos con un triple -76 a 74- aunque Giorgi la peleó en el aro rival para anotar un doble -78 a 74- a 1.39 minuto del final. Marín logró sacar una falta ofensiva a Peralta y, enfrente metió dos libres -80 a 74-. Igual la angustia del equipo de Cano tendría más capítulos. Araujo anotó de dos, los suyos recuperaron la bola y el mismo Araujo pudo anotar en una penetración con las cifras 80 a 76. A 33 segundos Gamboa metió uno de dos en la línea -81 a 76-, Burgos arriesgó de tres sin éxito y en la ofensiva de La Unión hubo buena circulación de pelota para que Marín anote baje el aro -83 a 76- con 15 segundos ya desactivando todas las chances del rival.

Síntesis:

La Unión de Formosa 83: A. Konsztadt 2, E. Gamboa 15, F. Marín 11, F. Giorgi 17, C. Amicucci 10 (FI); F. Pais 19, D. Figueredo 3, G. Torres 6 y M. Caire 0. DT. D. Cano.

Argentino 77: V. Burgos 11, A. Pérez Tapia 17, J. Slider 7, J. Cangelosi 11 y A. Vicens 3 (D) (FI); S. Barrales 6, M. Araujo 8, J. Laterza 0 y J. Peralta 14. DT: M. Huarte.

Árbitros: D. Rodrigo, J. Dinamarca y N. D´Anna.

Cuartos: 18-16, 22-13, 21-31 y 22-17.

Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos