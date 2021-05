JAGUARES XV CAMPEÓN SUDAMERICANO

RUGBY

De manera invicta, Jaguares XV se consagró campeón de la Superliga Americana de Rugby al derrotar en la gran final a Peñarol por 36-28, en un partido trabado durante los 80 minutos.

El encuentro comenzó más que parejo por ambos lados: Jaguares XV y Peñarol se mostraron firmes en defensa en el arranque del cotejo, tal es así que a los 23 minutos llegó el primer try del partido. Tomás Cubilla recibió un gran offload de Lautaro Bavaro y apoyó para la franquicia argentina.

Minutos más tarde, el conjunto dirigido por Ignacio Fernández Lobbe aumentó la distancia en el marcador. Juan Bautista Daireaux rompió a toda velocidad y llegó al ingoal para el segundo try.

Ya en el complemento, Jaguares XV golpeó de entrada: a los 49 minutos, tras una jugada fenomenal de Sebastián Cancelliere, Cubilla anotó su segunda conquista en el encuentro. Pero cuando todo parecía comenzar a liquidarse, Peñarol se despertó y se puso a dos unidades con dos tries: Amaya a los 54 minutos, y Vilaseca a los 64’.

A 10 minutos del cierre, el equipo argentino sumó siete unidades con un try penal y se distanció en el marcador. Finalmente, Cubilla apoyó su hat-trick y decretó el triunfo para Jaguares XV, no antes de que Peñarol llegue a un nuevo try. De esta manera, el equipo argentino se consagró campeón de la SLAR de manera invicta.