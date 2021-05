DIEGO LEDESMA, EL FORMOSEÑO QUE CON SUS GOLES ILUSIONA A OLIMPO

El formoseño Diego Ledesma (26-6-1993), que se inició en Vialidad Provincial y Fontana, para luego recorrer un largo camino por el ascenso argentino jugando en: Atlanta, Fénix, Sacachispas y Defensores de Cambaceres, es el delantero que hoy por hoy ilusiona a la hinchada de Olimpo de Bahía Blanca. El goleador habló con la prensa bahiense.

“Si cicatriza bien, el domingo puedo llegar a estar”, dijo Diego Ledesma (FOTO), el goleador de Olimpo

El 9 formoseño marcó tres goles en el triunfo de su equipo sobre Sansinena, por el Torneo Federal A, aunque en el último tanto chocó contra uno de los postes del arco y sufrió una herida cortante de 10 centímetros en su pierna izquierda. Recibió 8 puntos de sutura.

Olimpo le ganó 4-1 a Sansinena y de esta manera consiguió su primer triunfo ante otro representante de la Liga del Sur en el torneo Federal A.

Además, en el historial de esta competencia el aurinegro nunca le había podido marcar al “tripero”, con el que había perdido 1-0 y también igualado (0-0) en la edición 2019-2020, en ambas ocasiones en el estadio Carminatti.

El domingo, Olimpo, en 90 minutos, señaló más goles que en las cinco fechas iniciales (había convertido 3) de una Zona 1 que ahora lo tiene en la décima posición. Y en eso mucho tuvo que ver Diego Ledesma, el “Pepe” de la gente, quien marcó el primer hack trick de su carrera y se convirtió en el máximo artillero de su elenco con 4 conquistas.

En el cuarto tanto, el 9 formoseño empujó el balón en la boca del arco, con el envión chocó su pierna izquierda con uno de los postes del arco albirrojo y se le produjo una herida cortante en la cara anterior, sobre la tibia.

“Fue una lesión profunda, porque el ganchito que sujeta la red me cortó y se me metió en la pierna. Por eso me llevaron de urgencia a la clínica Matera (de Empleados de Comercio), donde me cosió el médico del plantel, Federico Zurita. Ahora debo esperar a que cicatrice y me tengo que ir cambiando el vendaje todos los días”, declaró el centro delantero.