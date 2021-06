Brasil confirmó la Copa América y definió las cuatro sedes

El ministro de la presidencia, Luiz Ramos, ratificó la organización del certamen de selecciones en redes sociales. «¡Ganó la coherencia!», manifestó.

Las definiciones por la Copa América no estaban sobre la mesa y todo hacía suponer que se podía dar una marcha atrás sin precedentes y que la Confederación Sudamericana de Fútbol anunciara la suspensión de la misma. Sin embargo, y pese al contexto, se ratificó el torneo con Brasil como sede.

Mientras Jair Bolsonaro hizo público su pensamiento al respecto de la copa y expresó el apoyo de sus ministros, las críticas no paraban de llegar sobre el presidente que enfrenta una enorme crisis sanitaria en su país y que ha minimizado la pandemia desde sus gestos, dichos y acciones. Esto poco le importó y fue su gabinete el que anunció la esperada noticia.

A través de las redes sociales, Luiz Eduardo Ramos, ministro de la Presidencia de Brasil, confirmó la realización del certamen y las cuatro sedes definidas: Cuiabá (Mato Grosso), Río de Janeiro, Brasilia y Goiania. La sorpresa fue la ausencia de San Pablo, pero por una decisión que pasó íntegramente por el gobernador de dicho estado.7

«Copa América confirmada en Brasil. ¡Ganó la coherencia! El Brasil que alberga partidos por la Libertadores, Sudamericana, por no hablar de los campeonatos estatales y brasileños, no pudo darle la espalda a un campeonato tradicional como este. Los partidos serán en MT, RJ, DF y GO, sin público», expresó.

El mandatario Joao Doria anunció su decisión: «Después de una amplia consulta con los miembros del Centro de Contingencia concluimos que sería una mala señal sobre el compromiso en el control de la transmisión del coronavirus. La prioridad es contener la pandemia», manifestó.

El estado más poblado del país enfrenta la peor situación sanitaria con colapso sanitario en muchas de sus regiones y por esto se ha sentenciado la postura de no albergar el torneo. Dicho esto, ha estado sobre la mesa la chance de que pueda hacerlo, teniendo en cuenta que tiene como posibles estadios el mítico Morumbí (San Pablo), Arena Corinthians (Corinthians) y Allianz Parque (Palmeiras).