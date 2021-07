PATRICIO TABAREZ A LA UNIÓN DE FORMOSA

BÁSQUETBOL

Consolidándose en los últimos años como uno de los buenos valores de nuestra Liga, Pato habló de su llegada a Formosa y el convencimiento que le generó la charla con el DT Chiche Jápez. El armado de un equipo que ilusiona y el deseo de saldar su deuda personal de la pasada temporada con Regatas: «Quiero tener esa revancha en playoffs».

Dentro de los equipos que salieron rápido al mercado y consiguieron abrochar varias fichas para la próxima temporada, La Unión de Formosa es de los que más movimientos viene teniendo por estos días. El elenco del norte argentino se hizo de un par de jugadores de renombre para reforzar el plantel que será dirigido por Eduardo Jápez en la Liga Nacional 2021/22, y dentro de las incorporaciones de peso logró concretar la llegada de Patricio Tabarez (FOTO).

El alero de 30 años recientemente cumplidos (nació el 26 de junio de 1991), desde su Derqui natal y equipo con el cual disputó instancias clasificatorias del Torneo Federal en estos últimos días, viene de hacer una temporada sobresaliente en Regatas donde alcanzó instancias de cuartos de final. Promedió 9,7 puntos, 4,6 rebotes y 2,1 asistencias en 24,5 minutos para el equipo correntino en la pasada campaña, y por estos días se transformó en uno de los interesantes nombres que tendrá La Unión para la próxima Liga. En charla con Prensa AdC, resumió sus sensaciones sobre este nuevo desafío, qué lo llevó a tomar esta decisión de cambiar de aires y su maduración como jugador en los últimos años.

– Contame un poco cómo se termina dando la posibilidad de La Unión, en un mercado que para vos se concreta bastante rápido respecto a los tiempos.

– Sí, y la verdad es que la oferta me llegó bastante temprano. Ya de movida me entusiasmó, por un par de cuestiones que me movilizaron rápido. La Unión como club ya me quería en el equipo desde hace un par de temporadas y Chiche también me venía buscando años atrás cuando dirigió en otros equipos. Lo que me hizo ruido es que me busquen a mí. A veces en el mercado buscan un alero, un 3-4 sería en mi posición, y tenés una lista en la que podés aparecer y te llaman… hay que tomarlo como es, porque todos los jugadores conformamos un mercado. Pero en este caso era hacia mi persona, y ese fue el caso de La Unión. Me cerraba por muchos lados porque era un club que me quería, pero también un entrenador que me quería. No buscaban a un alero, sino a Patricio Tabarez, y eso es lo que me sedujo a diferencia de otras propuestas que haya tenido.

– Entiendo que no sólo tuviste esta oferta de La Unión. Eso habla bien de vos.

– Sí. Algunas ofertas sí y otras también eran rumores, como pasa en todos los mercados. Equipos que te contactan y te hacen una oferta tuve de 2-3 equipos más, algo que también me llena de orgullo y te lo cuento porque significa que vengo haciendo las cosas bien para que varios equipos quieran trabajar conmigo.

– ¿Qué hablaste con Chiche para que te cierre la propuesta? ¿Qué busca de vos?

– Quería que sea el 3 del equipo y como me viene usando la mayoría de los últimos clubes en los que estuve, que es como ese comodín. Esa posición del comodín me gusta y mucho, significa no ser sólo un 3 sino también poder correrme al 4 o jugar de 2 cuando se requiera. La temporada pasada en Regatas me tocó jugar de 5 por momentos, hace un par de temporadas en Hispano por una cuestión de lesiones me tocó jugar hasta de base. Poder jugar en distintas posiciones es algo que me gusta mucho y siempre lo tomo como un reto. Siento que buscar jugar en otras posiciones me incentiva muchísimo. Chiche me habló un poco de ese comodín, pero que desde un principio iría como alero y ese sería mi rol fundamental. Me contó un poco lo que quiere y pretende de mí, pero a mí más que nada me interesa saber cuánto y qué conocen de mí cuando hablo con un técnico. Y por lo que explicó de mi juego y lo que quiere explotar de mí, me llamó bastante la atención todo lo que me dijo.

– A nivel equipo, están armando un plantel que invita a esperanzarse con lo que pueden llegar a dar. Después habrá que ver cómo termina de armarse el grupo y cómo se arma el resto de la Liga, pero a priori las sensaciones son buenas.

– Yo fui el segundo en arreglar en La Unión, y cuando Chiche me contó los cinco titulares que tenía en su cabeza me llamó mucho la atención y me sedujo. Me gustó el perímetro que se imaginaba ya con Nico Ferreyra y Jony Maldonado, y le dije que contase conmigo también porque me atraía mucho ese quinteto que tenía en mente. Con Nico he jugado en selecciones de Buenos Aires y es uno de esos bases que uno siempre quiere tener en su equipo, porque son armadores pero se pueden vestir de goleadores en cualquier momento del partido… creo que nos puede dar una mano bárbara. Por otro lado, tener a un 2 como Jony, en lo personal me encanta jugar con un escolta nacional, porque normalmente en el sistema de juego de la Liga el escolta tiene mucho protagonismo y el nacional juega más para el equipo que lo que lo hace un extranjero, que juega más a anotar puntos por una cuestión cultural. Lo de Jony me gustó mucho también porque es un escolta goleador pero que también va a jugar en pos del equipo… también he jugado con él en inferiores y tenemos gratos recuerdos juntos, incluso hablamos antes de fichar juntos ahora en La Unión, así que creo que vamos a tener una buena química en el perímetro. Cuando se dio la llegada de Lucas Arn me puse muy contento también, porque jugamos juntos en Bragado diez años atrás, así que volver a juntarnos dentro de una cancha me alegra mucho.

– En los últimos años, los desafíos personales coincidieron con una curva ascendiente que fue acompañando todo. Unión en el TNA, Hispano, Peñarol, Regatas… mostraste un crecimiento que no se detuvo nunca desde entonces y te afianzaste dentro de la Liga. ¿Hubo algo que ayudó a que todo eso explote en vos? ¿Un clic un o un punto de inflexión que hayas tenido para esta maduración?

– No sé si llamarlo un clic o algo de eso. Creo que cada jugador tiene un proceso de maduración o una etapa. Los jugadores somos distintos, por eso creo que no existe un camino para llegar a esa madurez. Muchas veces se habla de que haber bajado al TNA hizo que agarre más confianza y ahí subí, pero creo que no es un camino lineal que todos tienen que hacer en el que tienen que darte confianza. Creo que va de la mano con lo que te va a pasando a vos en toda tu vida y cómo vas creciendo como persona. No es ser de una forma afuera y ser de otra dentro de la cancha, sino que todo va de la mano y vas creciendo para poder desarrollarte como profesional pero también como persona. Me parece que viene por ahí la mano.

De alguna forma el último año en Regatas, más allá de que quizá les hubiese gustado llegar más lejos en playoffs, lograron hacer algo interesante y para vos seguro fue una experiencia diferente que te permitió seguir creciendo. En cuanto a roles cambió pero lo absorbiste muy bien.

– Todos los años voy buscando objetivos distintos, y la temporada pasada mi objetivo quizá era más grupal que individual, por algo me fui con Lucas Victoriano como entrenador, que también busca ese tipo de planteles en el que se resigna un poco de lo individual en pos del grupo y la idea de juego. De alguna manera, lo logramos en la fase regular pero después nos quedó ese sabor amargo en los playoffs. Eso ya es un punto y aparte, la temporada está hecha y creo que hicimos un grandísimo trabajo, y este año busco tener esa revancha en playoffs. Poder entrar en playoffs y creo que, por cómo se viene armando este equipo de La Unión al contratar los nombres que está sumando, no sólo se va a tratar de clasificar a la postemporada sino también ser un protagonista dentro de los próximos playoffs de la Liga Nacional.

– El tener hoy un panorama más claro de lo que va a ser la próxima temporada, firmar en un equipo que se está armando bien como La Unión y este ascenso que venís teniendo, se conjugan para notarte motivado.

– Seguro que sí. La verdad es que estoy entrenando muy duro, no quise frenar y quise jugar también con Derqui para tener un poco más de ruedo. El año pasado la pandemia me pegó durísimo, porque acá en Buenos Aires la parte más complicada de la pandemia la viví muy encerrado, no había gimnasio ni nada, y la mayoría de los chicos con los que hablaba del interior tuvo la posibilidad de ir a tirar al aro, hacer pesas y demás. Acá no se pudo hacer nada excepto salir a correr, y eso hizo que ese encierro lo sienta mucho, sentí esa falta de entrenamiento y ruedo al punto que me costó mucho la temporada pasada. Por eso esta temporada quiero estar más afinado que nunca e ir por esa revancha y bronca que siempre la necesito. La necesité cuando volví del TNA, tener ese cuchillo entre los dientes, mostrar los colmillos y salir adelante. Siento que en esta temporada esa revancha, mi revancha, debe darse en los playoffs.