EL FORMOSEÑO INSAURRALDE SE SUMÓ AL LOBO

El volante formoseño Carlos Manuel Insaurralde se convirtió en el cuarto refuerzo de Gimnasia luego de firmar contrato hasta diciembre de 2022.

Mientras el grupo conducido por Leandro Martini y Mariano Messera atraviesa en Estancia Chica el último tramo de pretemporada con vistas al Torneo de Primera División 2021, se hizo oficial el arribo de Carlos Manuel Insaurralde luego de superar con éxito la revisión médica de rigor y de estampar su firma. Llega a préstamo desde San Lorenzo, y con una opción de compra por el 50% de su ficha.

Oriundo de la Provincia de Formosa, nació en 1999, Insaurralde desarrolló el grueso de su formación futbolística en San Lorenzo, institución con la que logró el ansiado debut en Primera en 2018. En el Cuervo disputó un total de 11 encuentros, hasta su salida en condición de cedido a la Universidad Católica de Ecuador, donde se desempeñó hasta el semestre pasado. En el elenco ecuatoriano afrontó 23 duelos, teniendo en cuenta Serie A y Copa Libertadores.

Paralelamente supo desandar un interesante recorrido con las distintas Selecciones Argentinas Juveniles. En este sentido, pasó tanto por la Sub 17 como por la Sub 20, y representó al país en el Torneo L’Alcudia 2018 – donde formó parte del equipo campeón – y en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador 2019.