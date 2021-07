Comienza la segunda fecha de La Liga Profesional de Fútbol

La segunda fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino comenzará a jugarse este viernes 24. A continuación todos los detalles de los partidos a jugarse entre hoy, el sábado, domingo y lunes,

El viernes a las 19, Atlético Tucumán recibe a Huracán, mientras que en el segundo turno (21.15) Aldosivi visita a Platense.

Un día más tarde, el plato fuerte es Banfield-Boca (20.15), aunque la jornada arranca con Colón-Lanús (13.30), sigue con San Lorenzo – Central Córdoba (15.45) y continúa a las 18 con Racing-Gimnasia.

El domingo es el turno de Defensa y Justicia vs. Godoy Cruz y Patronato vs. Sarmiento (ambos desde las 13.30), Rosario Central vs. Vélez (15.45), River-Unión a las 18 y Estudiantes-Independiente, desde las 20.15.

El lunes, y casi pegado al inicio de la tercera jornada, cierran la fecha Talleres-Arsenal (desde las 18 en Córdoba) y Argentinos-Newell´s (20.15).