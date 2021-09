15º ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO SOCIAL DEL DEPORTE (MSD)

Todos los pueblos tienen una misión en la historia. Y los deportistas y dirigentes deportivos tienen una misión que cumplir en el seno de su Pueblo, mucho más trascendente que hacerse de medallas y batir récords. La idea del poder que tenemos desde este movimiento es la de convocar a la participación federal de la mayor cantidad de argentinos, con el objetivo de concentrar la mayor capacidad de decisión, respecto de la realización de un modelo deportivo que tenga que ver directamente con el bien común para todos.

Hoy, la Argentina esta desgarrada y enferma. 7 de cada 10 niños son pobres. Debemos sanar la patria en su integralidad, volver a armonizar cuerpo, mente y espíritu, frente a una pandemia de sedentarismo, obesidad, drogas y violencia. Y frente a una enfermedad insidiosa del corazón y el pensamiento, llamada oligarquía, y que impide el acceso de 40 millones de personas a la práctica deportiva diaria, regular y gratuita. Solamente una porción de los recursos destinados a paliar tardía y parcialmente las consecuencias del sedentarismo y de la inseguridad, bastan y sobran para volver a dar vida al sistema de clubes de barrio existentes, poblándolos con millones de jóvenes.

Una Nación es una continuidad y el MSD es la continuidad histórica de la Militancia Justicialista del Deporte expresadas en organizaciones de peronistas creadas en distintos lugares del país a partir de la reunión de nuestro Líder, el Gral. Juan Domingo Perón (quien sostenía: “Sin el Deporte los Pueblos no llegan jamás a tener un Alma perfeccionada”) , con las agrupaciones juveniles del Movimiento, el 8 de Septiembre de 1973, como la Organización Peronista de Profesores y Estudiantes de Educación Física (OPEF), Institutos (Instituto Argentino del Deporte), Centro de Estudios e Investigación del Deporte, agrupaciones deportivas (la Agrupación juvenil “Olimpiadas de Lanús 1975”), Centros de Estudios y la Asamblea de Dirigentes de Clubes boquenses, realizada en septiembre de 1975 en el ahora desaparecido Club Manlio Anastasi, el Ateneo José Rotger de Tucumán y otros en Mendoza y San Juan. Estos compañeros y compañeras ligadas a los clubes y a la educación física, como también en los distintos centros de estudiantes (de los INEF), que se fundieron en el tiempo en una organización nacional denominada LIGA DE AGRUPACIONES JUSTICIALISTAS DEL DEPORTE. La Liga se convirtió en el MSD el 6 de setiembre del año 2006, ampliando su base de sustentación pero con los mismos objetivos.

NUESTRO COMPROMISO: PRIMERO LA PATRIA. NUESTRA CONSIGNA: EL CLUB DE BARRIO FRENTE A LA POST-PANDEMIA.

La misión fundamental del Peronismo en lo Deportivo siempre fue: “Expresar la Política Deportiva del Movimiento Justicialista”; “Formar los cuadros militantes del Peronismo en el Deporte” y: “Realizar proyectos de políticas deportivas tanto a nivel nacional, provincial y municipal”.

Hoy Argentina ha confirmado que la Comunidad Organizada es el camino de reconciliación interna, así como el mensaje iluminador para los pueblos del mundo. Y la actuación del Papa Francisco nos ofrece una prédica absolutamente clara y concreta al respecto: “…siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que, en muchas ocasiones, han sido invisibilizados, para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva.” Fratelli Tutti.

Pero debemos ser simples y sin sofismas ni ideologismos decir: la organización comunitaria con mayor presencia federal (en todos los barrios), que educa en la integralidad (cuerpo, mente y espíritu) y que permite incorporar en el corto plazo millones de jóvenes (escala nacional suficiente), es sin duda el Club de Barrio. Y es la única organización comunitaria que reúne estas tres condiciones simultáneamente.

Para ello el MSD realiza su tarea a través de la convocatoria en los distintos puntos de la Argentina a deportistas y dirigentes que, por no sentirse más de lo que son, no se resignarán jamás a ser menos de lo que deben ser.

Propuesta Deportiva:

1) Cumplimiento total de la Ley del Deporte Nº 20.655 (la Ley de Perón, actualizada por la 27202/15), herramienta eficaz de una Democracia Social Integrada.

2) Urgente funcionamiento del Consejo Nacional del Deporte (CO.NA.DE.), organismo compuesto por todos los estamentos de la Comunidad Deportiva Nacional y que tiene como misión dictar la política deportiva nacional y realizar y aprobar el presupuesto anual, según el art. 8º de la Ley.

3) Hacer depender a la Secretaría de Deporte u Organismo del Deporte de la Presidencia de la Nación.

4) Conseguir un presupuesto anual estable que sea el igual al histórico de Turismo y Cultura.

5) Eliminación de cargos innecesarios (ocupados en su mayoría por residentes de Ciudad de Buenos Aires) de Directores o Coordinadores de la Secretaría de Deporte. Reemplazarlos por los integrantes del CO.NA.DE. en las áreas de donde provienen. Estos serían cargos ad Honorem.

6) Lograr que el CO.NA.DE. dicte una política preferencial para el deporte de base o comunitario y colegial, apoyándose en los Clubes, dejando para un segundo lugar los viajes al exterior de los atletas cuasi profesionales, eliminando así los “privilegios” que desde hace décadas, con honrosas excepciones, tiene el deporte federativo.

7) Lograr la reglamentación del art. 17º de la Ley, para democratizar las Federaciones Deportivas.

8) Solicitar a las Provincias y Municipios el cumplimiento de leyes y ordenanzas que permitan reconstruir el “tejido social deportivo” desmembrado desde hace décadas.

9) Reglamentar Urgente la Ley de Clubes (Ley 27.098/14)

10) Cumplir la Ley 27.201 de la Asignación Universal por Deporte

Ver toda la Historia en: https://elmundoamateur.com.ar/breve-historia-de-la-militancia-justicialista-del-deporte/

FIRMAS:

Dra. María Eva Egea (Pcía. de Bs As.); Lic. Matías Dalla Fontana (Santa Fé); Dra. Graciela Fernández de Aren (Softbol CABA); Dr. Cayetano Bellomio (Tucumán); Luisa Niglia (Periodista); Osvaldo Jara (Escritor); Víctor F. Lupo (Pte Club San Juan Bosco- José León Suárez); Dr. Hugo Sager (Pte Cámara Diputados Chaco); María Laura Aren (Softbol); Julio Eggimann (Diputado M/C Santa Fe); Miguel Surace (Ex dirigente de Racing); Emiliano Dalla Fontana (Rugby S. Fe); Guillermo Nikodem (Ex subsecretario de deportes Entre Ríos); Lic. Nélida Posse (CABA); Juan C. Guzmán (Futbolista campeón de América); Adriana Robledo (Sec de Deporte y Cultura Esperanza – S Fé); Raúl Bittel (Ex secretario de deportes Chaco); Hugo Lencina (Periodista); Hugo Grassi (Pte. Acludepa Entre Ríos); Claudia Giaccone (Dip. Nacional M/C); Prof. Franco Gergo (Ushuaia _ Tierra del Fuego); Elena Cantero (Atletismo); José Ponsico (Periodista); Edgardo Guzmán (Básquet Tucumán); Alejandro Villalba (Director de Deportes Formosa); Eliana Trivisonno (Subsecretaria de Cultura y Deportes de Granadero Baigorria. Pta. COMUDE – S Fé); Pablo Canteros (Tucumán); Virginia Insaurralde (Pta. Club Dep. Barberán – Chaco); Luis Aguilar (Rugby Santa Cruz); Alfredo Domínguez (Periodista Formosa); Gonzalo Huerta (Ex dirigente de Nueva Chicago); Alberto Benegas (Actor); Dr. Mario Cabrera (Músico); Prof. Adrian Romani (Gualeguaychú – E. Ríos); Pablo Alippi (Fútbol – Mar del Plata); Lic. Natalia Lescano – Educadora); Prof. Pablo Filippi; Roberto Naone (Sec. Club Alm. Brown): Celia Sucurado (Tandil); Donato Morelli (Rosario); Prof. Horacio Tellechea (Ex Sec. de Deportes – Necochea); Rodrigo Estigarribia (Ex Sec. de Deportes de San Martín); Héctor J. Fernández (Vice Pte. Club Fontana – Formosa);