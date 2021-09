RED DEPORTIVA REGIONAL

Un empate 0-0 en los 90 minutos precedió a una serie de penales favorable al Xeneize ante Patronato: lo superó por 4-2, en el estreno del estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero) en la Copa Argentina. Agustín Rossi le tapó un remate a Leandro Marín. Argentinos Juniors o San Telmo serán el siguiente rival del conjunto dirigido por Sebastián Battaglia. FOTO: Boca y la postal de la clasificación.

Los penales volvieron a darle a Boca el pase a una nueva ronda de la Copa Argentina. Tras el 0-0 en los 90 minutos, el Xeneize se impuso 4-2 en los penales ante Patronato de Paraná y volverá a disputar una Semifinal de la competencia luego de seis años. En su búsqueda por conseguir el título para clasificarse a la próxima Libertadores, tendrá enfrente como próximo rival a San Telmo o Argentinos Juniors.

El conjunto dirigido por Sebastián Battaglia tuvo las situaciones más claras para abrir el marcador (una mala resolución de Nicolás Orsini en un mano a mano y un centro cruzado de Aaron Molinás que no llegó a ser conectado por Fabra), pero Patronato mostró entereza para jugarle de igual a igual e incluso generó una opción concreta: Gabriel Gudiño remató desviado y no logró capitalizar una salida en falso de Agustín Rossi. La definición por penales fue una consecuencia ante la falta de efectividad de ambos equipos para concretar en los últimos metros. Si bien el Xeneize monopolizó la pelota durante gran parte del encuentro, careció de frescura para resolver en los últimos metros.

La lesión de Juan Ramírez le quitó una usina generadora importante en el inicio del complemento y los ingresos de Molinás, Cristian Pavón y Luis Vázquez no lograron desequilibrar la balanza. Pese a los reiterados intentos, Boca no pudo quebrar la resistencia de la defensa de Patronato y el encuentro terminó en remates desde los doce pasos. La historia se complicó para el conjunto de Paraná (no logró ser el primer representante entrerriano entre los cuatro mejores) desde el primer tiro fallido de Sebastián Sosa Sánchez. La posterior atajada de Rossi ante Leandro Marín y la efectividad perfecta de los ejecutantes del Xeneize sellaron su clasificación a Semifinales.

LOS DATOS DEL PARTIDO

Boca (4-3-1-2): Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Edwin Cardona; Norberto Briasco, Nicolás Orsini.

Suplentes: Javier García, Eros Mancuso, Carlos Zambrano, Lisandro López, Agustín Sández, Aaron Molinas, Diego González, Rodrigo Montes, Esteban Rolón, Alan Varela, Cristian Pavón y Luis Vázquez.

Director técnico: Sebastián Battaglia.

Patronato de Paraná (4-4-2): Matías Ibáñez; Lautaro Geminiani, Rolando García Guerreño, Oliver Benítez, Lucas Kruspzky; Gabriel Gudiño, Fabio Vázquez, Franco Leys, Nicolás Delgadillo; Sebastián Sosa Sánchez, Junior Arias.

Suplentes: Matías Mansilla, Leandro Marín, Hugo Magallanes, Facundo Cobos, Bruno Urribarri, Brian Nievas, Héctor Martín Garay, Héctor Canteros, Matías Pardo, Matías Palavecino, Neri Bandiera y Lautaro Comas.

Director técnico: Iván Delfino.

GOLES: no hubo.

PENALES: Sebastián Sosa Sánchez, errado (0-0 P); Marcos Rojo, gol (1-0 B); Leandro Marín, atajado (0-1 P); Carlos Izquierdoz, gol (2-0 B); Matías Palavecino, gol (2-1 P); Aaron Molinas, gol (3-1 B); Matías Ibáñez, gol (2-3 P); Cristian Pavón, gol (4-2 B).

ESTADIO: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

INSTANCIA: Cuartos de Final.