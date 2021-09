FUE PRESENTADO EL LIBRO DE LOS 50 AÑOS DEL CLUB AGUARÁ

CategoriesRugby

El aguará Rugby y Hockey Club presentó ayer el libro de los 50 años de la tradicional entidad deportiva de la capital formoseña. El valioso material fue redactado por los ex directivos Guillermo Echetverria y Fernando Casal, y la periodista Claudia Barboza. (FOTO: El doctor Fernando Casals, ex jugador, ex presidente, y también hombre de las letras, habla en la presentación del libro, acompañado por el doctor Etcheverria y la licenciada Barboza).

El acto de presentación tuvo lugar en la sede de la institución sobre la avenida Néstor Kirchner al 3000. El encuentro con la prensa y los asistentes fue presidido por el titular del «Zorro», Sergio Martínez.

El libro constituye un invalorable aporte para recorrer la historia del Club Aguará y del rugby en Formosa. El libro fue lanzado en el marco de los festejos del cincuentenario del club que se cumplirá el 10 de octubre.