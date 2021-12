POR LA NB LA UNIÓN RECIBIRÁ HOY A  GIMNASIA DE COMODORO RIVADAVIA

CategoriesBásquetbol

LA UNIÓN – GIMNASIA

Hora: 22.00 TV: La Liga Contenidos.

Árbitros: Rodrigo Castillo, Alberto Ponzo y Leonardo Mendoza.

Estadio: Cincuentenario (Formosa).

La Unión (3-9) atraviesa un momento impensado. Cuando armó su plantel, ambicioso y con una serie de buenos nombres, no imaginaba que iba a tener este arranque de temporada en el que solamente ganó 3 de los 12 que jugó hasta el momento. Por eso los de Chiche Japez, además de ser pacientes y reordenarse, necesitarán ganar esta noche para despedir el año con algo de positivismo. Ser locales no implica una ventaja, al menos no a priori, porque en Formosa ganó sólo 2 de los 6 que disputó. Necesita acomodarse ante esto, sabiendo que el impulso que generó la victoria del sábado contra Hispano (91-75 de local) puede ser el puntapié inicial para comenzar a equilibrarse y no peligrar su posición dentro de la tabla (está 19°).

En tanto que Gimnasia (8-4) buscará cerrar el año con una victoria para terminar la presente gira con un buen guiño. Viene de un paso por Corrientes, donde perdió primero ante Regatas (75-68) y luego ante San Martín (71-66), por lo que ganar va a ser clave para regresar a Comodoro con al menos un triunfo de esta gira. Gimnasia tiene una fortaleza brillante en el Socios, su casa y lugar en el que lleva ganados 7 de 7, sin embargo cuando ha tenido que salir a la ruta su suerte no ha sido la misma: ganó 1 de los 5 que jugó fuera de su estadio. Tiempo de reinvindicarse y sobre todo de no perder mayores posiciones en la zona de vanguardia. Si recupera su fluidez en ataque tendrá chances ya que en defensa no lo viene haciendo nada mal (3° mejor defensa de la Liga con 74.6 de media).