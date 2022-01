EL FORMOSEÑO LUCAS ROA ES REFUERZO DE GIMNASIA Y TIRO

CategoriesFútbol

El arquero formoseño Lucas Roa (21-7-1993) es refuerzo de Gimnasia y Tiro de Salta para el próximo Torneo Federal A, competencia organiza por el Consejo Federal de la AFA. El ex portero de 1º de Mayo en el vigente Torneo Regional Amateur, viajará este lunes integrando la delegación que se alojará en el Hotel Los Arcos de Perico (Jujuy) para iniciar la parte más fuerte de la pretemporada. (FOTO: Lucas Roa, primero desde la izquierda, junto a los otros refuerzos de GyT).

Roa fue solicitado por el flamante técnico del Millonario, Ever Demaldé, para ir conformado un plantel competitivo que pueda alcanzar el objetivo de llegar al Nacional B, algo que no pudo ser en la última edición del Federal A donde perdió el ascenso ante Chaco For Ever de Resistencia.

Roa llegó al Albo junto al defensor Alfredo Tallura, y los volantes Fernando Cortés y Raúl Chalabe. El nacido en el barrio San Pedro de la capital formoseña, espera el momento de debutar ante el público salteño en el estadio El Gigante del Norte de Gimnasia y Tiro.