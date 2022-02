CHACO FOR EVER EMPATÓ CON SAN TELMO EN SU DEBUT EN LA PRIMERA NACIONAL

FÚTBOL

El Candombero y el Albinegro debutaron en la temporada 2022 de la segunda división del fútbol argentino con un entretenido empate en Isla Maciel. Gianluca Pugliese abrió la cuenta en la etapa inicial mientras que Emanuel Díaz, para los de Resistencia, puso el 1 a 1 final. En Chaco For Ever fue titular el delantero formoseño Matías Romero. (FOTO: Un pasaje del juego entre San Telmo y Chaco For Ever, con un primer plano para el atacante formoseño Romero-9-).

Chaco For Ever volvió a jugar en esta categoría después de 23 años y medio. A pesar del paso del tiempo y de los planteles, hizo pesar la historia demostrando que será un rival duro de roer. San Telmo brilló en el arranque para apagarse en el segundo período.

La visita tuvo la primera al minuto de juego cuando Tomás Sultani salió a destiempo Nicolás Romat despejó en la línea el cabezazo de Matías Romero. Después de la salvada del ex Huracán llegaron las buenas para el dueño de casa pero Ramiro Luna no pudo conectar un buen centro de Pugliese y, acto seguido, Gastón Canuto brilló al taparle un bombazo a Leandro Rodríguez.

El gol de San Telmo llegó a los 22 minutos inviertiendo roles. Luna fue quien pinchó una pelota al área y Pugliese hizo el resto al enganchar y castigar de derecha para poner el 1 a 0. El otrora Platense, una de las figuras del partido, estuvo cerca del segundo antes del entretiempo pero las yemas de Canuto se quemaron al desviar tamaño misíl al córner.

Lo que era dominio absoluto del local cambió por completo en la etapa final. Los cambios y la charla de Daniel Cravero del descanso fueron claves para que los de Resistencia tuviesen otra actitud. A los 10, el ingresado Luciano Giménez exigió a Sultani y el ex Real Pilar respondió de maravillas mandando la redonda al tiro de esquina. Sin embargo, de esa pelota parada, el Albinegro encontró el empate con un zapatazo de Díaz dentro de la zona candente.

El dueño de casa intentó reaccionar para hacer valer su condición de anfitrión pero su rival no mostró más fisuras. Los del Alex Calzón pudieron ganarlo cerca del cierre pero el travesaño se lo negó al cabezazo de Miguel Graneros. Y los de Resistencia, con orden, supieron controlar las acciones para no irse con las manos vacías.

Fue un tiempo para cada uno en Isla Maciel. Sin dudas que San Telmo hizo más en el capítulo inicial pero la realidad indicó que Chaco For Ever se puso firme en la segunda parte y mereció el poroto que sacó en el sur del Gran Buenos Aires. El 1 a 1 acabó siendo justo para dos equipos que, en su momento, supieron engalanar el torneo de Primera Division en Argentina