CHACO FOR EVER FESTEJÓ ANTE UNA MULTITUD

PRIMERA NACIONAL

El “Negro” venció por 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza y festejó con su gente (15.000 personas) el regreso a casa después de 23 años en la segunda categoría. El gol lo hizo Enzo Gaggi. Fue clave Canuto con tres tapadas. Ahora, ante el puntero All Boys en Floresta. (Foto: Formación de Chaco For Ever que le ganó a Gimnasia de Mendoza).

Fiesta completa. For Ever quería regalarse un triunfo en su regreso a la Primera Nacional en casa. Y lo consiguió: fue 1 a 0 ante Gimnasia de Mendoza, en juego disputado este sábado por la noche por la 2ª fecha de la segunda categoría del fútbol argentino.

15.000 personas le pusieron color a la calurosa noche de Resistencia, que fue testigo de un triunfo importante con el gol conseguido por Enzo Gaggi a los 27’ del primer tiempo.

Ahora, For Ever visitará el sábado, a las 17, a All Boys en Floresta, que es uno de los punteros del campeonato.

EL PARTIDO

En los primeros minutos los dos equipos se estudiaron. For Ever puso en cancha un doble cinco ofensivo como Cuello y Díaz, pero sufrió a la hora del retroceso. Algunos chispazos de Garnerone y no mucho más para el elenco chaqueño, al que le costó generar de tres cuartos de cancha en adelante.

Gimnasia intentó ser prolijo con Villarreal y un buen Ortegoza en el medio y la buena zurdita de Andrada por la izquierda, aunque también se tiró por la derecha durante 15 minutos para darle fútbol a su equipo. Arriba, dos tanques como Juncos y Rivero para aguantar lo que le tiren.

Lo tuvo el “Lobo” a los 20’ con Nouet y salvó Canuto, tras una buena jugada colectiva. Y For Ever llegó al gol a los 27’: gran acción individual de Lucero por la izquierda, que a puro firulete se sacó la marca de encima y tiró el centro atrás para que Enzo Gaggi llegando a la medialuna con un toque estupendo de derecha puso la pelota contra el palo derecho para el 1 a 0.

La visita sintió el golpe e impuso condiciones en los últimos 15 minutos. Lo tuvo Ortegoza y su remate se fue apenas ancho; y luego estuvo a nada de empatar Rivero, pero su remate a quemarropa en el área dio en el travesaño.

En el complemento, For Ever lo manejó mejor. Gimnasia estuvo cerca con un tiro de Andrada que rozó Canuto y dio en el travesaño. Cravero ajustó cosas desde el banco con los ingresos primero de Sánchez Paredes y Luciano Giménez, y luego de Marcos Giménez, Trecco y Martínez. Gimnasia volvió a estar cerca con un tiro libre de Garrido que obligó a una gran respuesta de Canuto contra el palo, pero la salida de Andrada le terminó de quitar juego a la visita.

En el final, For Ever casi la mete tras una buena jugada entre Luciano Giménez y Nicolás Trecco que éste último remató y tapó el arquero Giménez. Y en el final estuvo a tiro Gimnasia con un cabezazo de Rivero que se fue apenas ancho.

Fue triunfo sufrido de For Ever. Importante porque era el reencuentro con su gente en la segunda categoría del fútbol nacional después de 23 años, pero sabiendo que debe mejorar si quiere seguir con este buen ritmo de puntos conseguidos en el torneo. Eso sí, la entrega estuvo garantizada: el equipo dejó la piel hasta el último segundo y celebró con los 15.000 “negros” que coparon el “Gigante”.

Por Mariano Candia.

Sintesis

FOR EVER (1): Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Enzo Gaggi, Álvaro Cuello, Emanuel Díaz y Gonzalo Lucero; Martín Garnerone y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

GIMNASIA (0): Tomás Giménez; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritillo y Martín Aruga; Oscar Garrido, Matías Villarreal, Ulises Ortegoza y Brian Andrada; Germán Rivero y Joan Juncos. DT: Diego Pozo.

Gol: 27PT Enzo Gaggi (FE).

Cambios: 8PT Matías Nouet por Arce (G). 11ST Diego Sánchez Paredes por Díaz (FE). 11ST Luciano Giménez por Garnerone (FE). 11ST Mariano Barbieri por Juncos (G). 18ST Nicolás Trecco por Romero (FE). 24ST Marcos Giménez por Gaggi (FE). 24ST Gastón Martínez por Lucero (FE). 35ST Tadeo Marchiori por Andrada (G). 35ST Santiago Solari por Garrido (G).

Árbitro: Luis Lobo Medina. Asistentes: Guido Córdoba y Federico Cano. Cuarto árbitro: Francisco Acosta. Estadio: “Juan Alberto García”, de For Ever.