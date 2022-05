SAN MARTIN RECIBE AL ATLÉTICO PARANÁ EN EL “17 DE OCTUBRE”

Con la idea fuerza de sostener el excelente inicio de competencia y dejar los tres puntos en casa, este sábado desde las 16, en el estadio “17 de Octubre” del barrio San Francisco, San Martín recibirá al Atlético Paraná (Entre Ríos), por la séptima fecha de la Zona Norte del Torneo Federal A 2022. El juego será dirigido por el colegiado correntino Jorge Nelson Sosa. (FOTO: San Martín buscará seguir en la senda de los festejos).

El Franjeado con 13 unidades se ubica tercero en la tabla a solo tres puntos del líder Racing de Córdoba (16) y uno del escolta Sarmiento de Resistencia (14), producto de cuatro triunfos y un empate. El equipo dirigido por el chaqueño Víctor Nazareno Godoy luce equilibrado en todas sus líneas, con un ataque que ha marcado 7 goles y una retaguardia que solo sufrió una caída.

El Decano entrerriano es la otra cara de la moneda, con 4 puntos en su haber, consiguió 1 triunfo y 1 empate, y sufrió 4 reveses. Los dirigidos por Hugo Fontana (ex jugador de 13 de Junio de Pirané, y ex DT del Sportivo Patria), aún no han podido hacer pie en la categoría, y eso se refleja en la tabla donde el equipo se ubica 15º, en la puerta misma de la Zona del Descenso.

Se aguarda una tarde plena de fútbol en el reducto del barrio San Francisco. La ocasión aparece como inmejorable para que los anfitriones sigan ganando y afianzando la intención de sortear sin sobresaltos el primer tramo del extenuante certamen que organiza el Consejo Federal de la AFA, y que entregará un boleto a la Primera Nacional.

Formaciones y Detalles

San Martín: David Correa; Pablo Cuevas, Rolando Serrano, Leandro Beterette y Gonzalo Achares; Federico Pérez, Marcelo Bobadilla, Alejandro Benítez y Víctor Rodríguez; Cristian Ibarra y Alejandro Toledo. DT: Víctor Nazareno Godoy.

Atlético Paraná: Gustavo Vergara; Lucas Sanabria, Gioria, Quintana y Damián Schmidt; Ponce de León, Emiliano Bogado, Romero Alexis Ekkert; Valsangiacomo y Daian García. DT: Hugo Fontana.

Arbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes).

Líneas: Mariana Dure (Chaco) y María Soledad Ríos (Chaco). Cuarto árbitro: Ángel Ayala (Corrientes).

Estadio: “17 de Octubre”- Formosa.