RUGBY DEL NEA: AGUARÁ VISITA A TARAGUY

Aguará de Formosa enfrentará este sábado en condición de visitante a Taraguy de Corrientes por la quinta fecha del Torneo Regional NEA de Rugby 2022. En Intermedia el juego comenzará a las 14:30 y en Primera a las 16:15. (FOTO: Aguará y Taraguy volverán a medirse esta tarde en la capital correntina).

La Primera de Aguará llega a este duelo con muy buenos antecedentes, teniendo en cuenta que ganó tres de los cuatro compromisos disputados. La contracara es Taraguy que solo se impuso en un CRUCE y perdió los otros tres.

Los compromisos de la fecha 5 son los siguientes: Aranduroga vs Curne, Taraguy vs Aguará, San Patricio vs Sixty y Regatas vs Capri.

—

Posiciones

1°) Aranduroga 17 puntos

2°) Aguará 12

3°) Curne 10

4°) Sixty 10

5°) Regatas 8

6°) Capri 8

7°) Taraguy 6

8°) San Patricio 2.