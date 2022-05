SAN MARTÍN JUGÓ BIÉN Y DERROTÓ A BOCA UNIDOS EN EL 17 DE OCTUBRE

Que el fútbol es un juego hermoso no cabe ninguna duda, claro que los partidos de fútbol no siempre o pocas veces lo son. Eso venía sucediendo con San Martín, sus últimos partidos no fueron hermosos ni mucho menos, ni siquiera sumaba sin importar como. Pero este domingo en su estadio, el diminuto 17 de Octubre, el Franjeado dejó en claro que se mantiene vital y que tiene argumentos para ser convincente como en el 3-0 sobre Boca Unidos de Corrientes, por la undécima fecha de la Zona Norte del Torneo Federal A 2022. (FOTO: San Martín volvió al triunfo en el Federal A).

Los artilleros del equipo dirigido por Víctor Nazareno Godoy fueron: Federico Pérez (36’PT), Lucas Bazán (45’PT) y el cordobés Juan Francisco Bonet (39´ST). Dirigió el árbitro salteño Gustavo Benítez. Un buen número de público disfrutó de una tarde otoñal plena de fútbol y goles. Ahora San Martín con 18 unidades se mantiene sexto en la tabla de posiciones, y en la fecha 12 visitará al colista Juventud Unidad de Gualeguaychú.

Detalles del cotejo

San Martín de Formosa (3): David Correa; Pablo Cuevas, Lucas Bazán, Leandro Beterette y Gonzalo Achares; Federico Pérez, Marcelo Bobadilla y Alejandro Benítez; Cristian Ibarra (Vega) , Alejandro Toledo (Bassi) y Juan Bonet (Correa). DT: Nazareno Godoy.

Boca Unidos de Corrientes (0): Lucas De León; Fabio Godoy, Ariel Morales, Gabriel Cañete (Braure) y Federico López; Iván Silva, Rodrigo Burgos (Ojeda) y Cristian Maidana (Ceresole); Carlos Salom, Julio Cáceres y Gabriel Morales. DT: Rolando Carlen.

Goles: PT 36′ Pérez (SM), PT 46 Bazán (SM) y ST 39′ Bonet (SM).

Arbitro: Gustavo Benítez (Salta)

Estadio: 17 de Octubre- Formosa