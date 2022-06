EL GOBIERNO LANZÓ LOS JUEGOS EVITA 2022

El Gobierno de Formosa puso en marcha la edición 2022 de los Juegos Deportivos y Culturales Evita. El programa deportivo que incluye a todo el territorio y que tiene como gran atractivo para los deportistas ser los representantes de su provincia en la instancia nacional, tuvo su presentación formal durante un acto en el Estadio Centenario. (FOTO: Un interesante marco de deportistas tuvo el lanzamiento de los Evita 2022).

Participaron de la ceremonia el ministro de Cultura y Educación Luis Basterra, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de Formosa, Mario Romay, el subsecretario de Cultura Alfredo Jara, los diputados provinciales Agustín Samaniego, Beatriz Lotto, Estela Escobar, Otilia Morales y Jorge Zarza, además de deportistas y dirigentes de las distintas disciplinas que competirán en estos juegos federales.

En el año 2019 fue la última edición de los Evita que tienen como gran premio la instancia Nacional en Mar del Plata. Fueron dos años sin la propuesta por la pandemia de COVID-19 y en este 2022 es posible reactivar el programa y así se hace en Formosa con la determinación del Gobierno de la Provincia que desde la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria apuesta una vez más a los Evita.

En el inicio de la ceremonia tomaron la palabra el ministro de Cultura y Educación, Luis Basterra, y el diputado provincial Agustín Samaniego y luego hizo lo propio el anfitrión Mario Romay, secretario de Deportes.

También hubo expresiones de profesores y deportistas, entre ellos el ciclista Moisés Durán, ganador de cuatro medallas de oro en las instancias Nacionales de los Juegos Evita.

Los Juegos Evita comienzan a jugarse de inmediato porque desde este martes 14 de junio quedan abiertas las inscripciones para participar en todos los deportes. Tal como lo anunció Luis Ortellado, director de Deportes, en esta presentación, se pueden anotar en el área de deportes de cada uno de los municipios y comisiones de fomento de todo el interior y en capital en la sede de la Secretaría de Deportes –estadio Centenario-.

Puntos a tener en cuenta: los inscriptos deberán ser residentes de los municipios o localidades a las cuales representen, tomándose como válido el domicilio que figura en el DNI donde conste la residencia al 31 de diciembre del año anterior a la edición en curso como mínimo.

Como ocurrió tradicionalmente, estos Juegos Evita tendrán diferentes instancias: Municipal, Departamental, Provincial y Nacional. Cada una de estas tiene sus fechas de desarrollo, incluyendo a la inscripción que será del 14 al 21 de junio. Del 21 al 26 de junio será la etapa Municipal, del 27 de junio al 8 de julio la Departamental y las finales se extenderán del 28 de julio al 12 de octubre. Por último queda la instancia Nacional que para las categorías juveniles y discapacidad será en Mar del Plata del 24 al 29 de octubre y para las personas mayores de 60 años en San Luis del 7 al 11 de noviembre.

Habrá cinco categorías para los deportes juveniles: Sub 14 -10, 11, 12, 13 y 14 años-, Sub 15 -13, 14 y 15 años-, Sub 16 -15 y 16 años-, Sub 17 -16 y 17 años- y sub 18 -17 y 18 años-. La oferta deportiva para ellos es muy amplia: acuatlón, escalada, judo, rugby, ajedrez, esgrima, karate, skate, atletismo, fútbol 11, levantamiento olímpico, taekwondo, bádminton, fútbol 7, lucha grecorromana, tenis, básquet 3 vs 3, futsal, lucha libre, tenis de mesa, básquet 5 vs 5, gimnasia artística, natación, tiro, boxeo, gimnasia rítmica, natación artística, tiro con arco, canotaje, gimnasia trampolín, optimist, vóley, cestoball, handball, patín artístico, vóley de playa, ciclismo, handball de playa, patín carrera, windsurf, ciclismo de montaña, hockey, pelota paleta.

En el área de Discapacidad, las disciplinas van a ser atletismo, natación, badminton, power lifting, básquet 3×3, taekwondo, boccia, tenis, fútbol 3, tenis de mesa, goalball, vóley sentado.

Las personas mayores de 60 años tienen ajedrez, orientación, padel, sapo, tejo, tenis de mesa, truco y newcom –vóley adaptado-.

Con la propuesta en marcha, luego de dos años donde no hubo Juegos Evita por la pandemia, toda la provincia está lista para volver a disfrutar de esta fiesta del deporte. Es momento de inscribirse ahora para luego ir jugando cada una de las etapas donde los deportistas de todo el territorio provincial se pueden ilusionar con llegar a representar a su tierra frente a todo el país.

Testimonios

Romay manifestó que los juegos Evita tienen una gran importancia, no solo para los formoseños, sino que también para todo el deporte social del país.

Y añadió que esto se demuestra con una altísima participación y preparación de parte de los competidores. Señaló que los juegos están dirigidos a niños, adolescentes y adultos en distintas disciplinas deportivas, como también en arte y cultura.

El funcionario puso en valor que fue “una gran decisión” el hecho de que regresen los Juegos Evita en manos del expresidente Néstor Kirchner y destacó que el gobernador Gildo Insfrán “siempre nos acompaña en todas las actividades deportivas”. “Cuando hay una decisión política, se traduce en recursos humanos, económicos, predisposición y compromiso” expresó.

Además, puso de relieve que en esta competencia hay participantes que llegan de cada rincón de todo el territorio provincial y agregó que “si bien todos tienen sus propios objetivos y el mayor es el de salir campeón, también se ganan y aprenden otras cosas”.

Por su parte el ministro Basterra indicó que los Juegos “tienen el sentido de la inclusión y la participación”, considerándolos como uno de “los más federales que tiene la Argentina”.

Enfatizó que “hay más de un millón de participantes entre todos los que van superando las distintas instancias”, asegurando que esta masividad permite generar vínculos de confraternidad, fundados en los valores del deporte.

A su vez, recalcó que se trata de un momento muy grato que se puede dar gracias al cuidado sanitario que se dio en Formosa.

Y remarcó que estos juegos son una nueva oportunidad para que los niños, jóvenes y adultos mayores muestren sus capacidades y virtudes en el campo deportivo y cultural, desarrollando los valores del compartir y conocerse, encontrando en el ejercicio de la actividad deportiva la formación de un ser ciudadano.

A su turno el diputado provincial Agustín Samaniego (PJ) consideró que “esto habla de una decisión política por parte del gobernador, del Modelo, de que el deporte sea una cuestión de Estado y no solamente como constructor de vida, de carácter sino como igualdad de oportunidades”.