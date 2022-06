EL ATLETISMO ESPECIAL EN LOS JUEGOS JUVENILES FORMOSEÑOS

(TEXTO Y FOTO- Gentileza de AGENFOR). Los Juegos Juveniles Formoseños tuvieron su Provincial de atletismo discapacidad en las categorías sub 14 y sub 17 y los deportistas se lucieron como lo hacen cada vez que tienen la chance de saltar a pista siempre acompañados con el gran compromiso de sus profesores. (Foto: El atletismo especial tuvo su momento en los Juegos Juveniles Formoseños).

No hay que olvidarse: el atletismo discapacidad es la disciplina deportiva que más medallas cosecha para Formosa en los Juegos Nacionales Evita. No hay nada de casualidad, hay mucho empeño de parte de los profesores para trabajar en el área y una voluntad máxima de los deportistas por cada día dar un poco más. Este Provincial, que significó el reencuentro después de más de dos años tuvo todos esos condimentos y así los atletas disfrutaron la oportunidad de medirse y superarse, algo que no paran de conseguir y que claramente está mucho más allá de un resultado deportivo.

Las pruebas, tal como ocurrió con los previos provinciales de atletismo convencional, se realizaron en el Polideportivo Cincuentenario, tanto bajo cubierta como en el exterior. Fue un día en dos turnos para cumplir con las competencias, con la correspondiente premiación en podios y al final de la jornada los esperó la tradicional fiesta-baile en el lugar de alojamiento, en este caso el Complejo Juan Pablo II. Allí también se completó el Provincial con la entrega de certificados para cada una de las delegaciones que terminaron por despedirse con el almuerzo de hoy miércoles.

A continuación, los resultados en cada una de las categorías: Femenino Sub 14: Lanzamiento de bala, motor: 1) Milagros Correa, Herradura; 2) Milagros Bareiro, Formosa y 3) Melina Sánchez, El Colorado.

Salto en largo, intelectual: 1) Aldana García, Formosa; 2) Luján Fernández, Güemes y 3) Leilén Jofré, Formosa.

Lanzamiento de bala, motor: 1) Elián Correa, Herradura.

Lanzamiento de bala, intelectual: 1) Luján Fernández, Güemes; 2) Maribel Paredes, Formosa y 3) Victoria Blanco, Formosa.

100 metros, motor: 1) Milena Sánchez, El Colorado.

100 metros, PC: 1) Ludmila Bogado, Formosa.

Salto en largo, PC: 1) Ludmila Bogado, Formosa.

Carreras de velocidad: 100 metros competitivos, intelectual: 1) Aldana García, Formosa; 2) Luján Fernández, Güemes y 3) Victoria Blanco, Formosa.

Down. 1) Ludmila López, Güemes.

Femenino Sub 17: 100 metros: 1) Fabiola Rosas, Laguna Yema; 2) Mirian Duarte, Formosa, y 3) Giulian Famoso, Formosa.

Salto en largo, PC: 1) Bárbara Molina, Clorinda.

80 metros, motor: 1) Luz Milagros Barrios, Pirané.

80 metros, PC: 1) Bárbara Molina, Clorinda y 2) Daniela Maldonado, Formosa.

Lanzamiento de bala, intelectuales: 1) Fabiola Rosa, Laguna Yema; 2) Victoria Rodríguez, San Martín 2 y 3) Melanie Rodríguez, El Colorado.

Lanzamiento de bala, motor: 1) Daniela Maldonado, Formosa.

Salto en largo, intelectuales: 1) Mirian Duarte, Formosa; 2) Melanie Rodríguez, El Colorado y 3) Lourdes Maldonado, Ibarreta.

Masculino Sub 14: Lanzamiento de bala, ciegos: 1) Fernando Mendoza, Laguna Yema.

Salto en largo, intelectual: 1) Alexander Espíndola, Pirané; 2) Ramón Rodríguez, Las Lomitas y 3) Lisandro Barrios, Las Lomitas.

Down: 1) Benjamín Ruíz Díaz, Formosa.

Lanzamiento de bala, motor: 1) Renzo Aguilar, Tacaaglé y 2) Alexander Leguizamón, Herradura.

Lanzamiento de bala, intelectual: 1) Lucas Rivero, Tatané; 2) Alexander Espíndola, Pirané y 3) Pedro Almirón, Tatané.

100 metros, motor: 1) Joel Olmedo, Clorinda.

80 metros ciegos y disminuidos visuales: 1) Renzo Aguilar, Tacaaglé.

100 metros, PC: 1) Fernando Mendoza, Laguna Yema.

Salto en largo, disminuidos visuales: 1) Renzo Aguilar, Tacaaglé.

Sato en largo, motor: 1) Yoel Olmedo, Clorinda.

Carreras de velocidad: 100 metros competitivos, intelectual, 1) Francisco Almirón de Tatané; 2) Alexander Espíndola, Pirané y 3) Lucas Rivero, Tatané.

Down: 1) Denis Uriel, El Colorado; 2) Daniel Vázquez, Formosa y 3) Benjamín Ruíz Díaz, Formosa.

Masculino Sub 17: 80 metros, B1 ciegos: 1) Salvador Quintana, Formosa.

Lanzamiento de bala, intelectuales: 1) Eber Velazco, Güemes; 2) Hernán Amarilla, Tacaaglé y 3) Maximiliano Escalante, Güemes.

Lanzamiento de bala, PC: 1) 1) Ramón Villalba, El Colorado.

Lanzamiento de bala, motor: 1) Rodrigo Orquera, Laguna Yema.

Salto en largo, intelectuales: 1) Facundo Villalba, Güemes; 2) Eber Velazco, Güemes y 3) Hernán Amarilla, Tacaaglé.

Down: 1) Tomás Menón, El Colorado y 2) Bruno Menón, El Colorado.

Carreras de velocidad: 1) Lautaro Figueredo, Formosa; 2) Facundo Villalba, Güemes; y 3) Eber Velazco, Güemes.

Down: 1) Bruno Menón, El Colorado; 2) Lucas Díaz, Laguna Yema y 3) Sandro Suárez, Las Lomitas.