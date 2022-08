Boxeo amateur provincial en el estadio del Club 8 de Diciembre

El deporte de los puños regresa a la ciudad de Formosa tras una importante pausa impuesta por la pandemia del corona virus, la cita será este viernes desde las 21, en el estadio cubierto del Club 8 de Diciembre, en el Lote 15 Bis. La velada boxística, que contará con una exhibición y seis peleas amateurs, es organizada por el entrenador y responsable del GYM Altaminano, Delfino Altamirano, y tendrá la fiscalización de la Federación Formoseña de Boxeo, entidad afiliada a la FAB, que es presidida por Jorge Zarza.

El festival reunirá a púgiles de los gimnasios capitalinos: Altamirano Box y GYM Caballero Box, además de Salas Box (Pirané), Tejera Box (El Colorado), y Ayala Box (Clorinda). El reencuentro de la familia del pugilismo federado de capital, marcará el punto de inflexión de cara a los próximos desafíos, que incluyen a un par de festivales de buen nivel con valores locales, además del interior, Chaco y Paraguay.

La programación oficial dada a conocer por la organización es la siguiente: Exhibición: Aldo Bobadilla vs. Federico Leal (ambos de capital), y estas peleas: 1) Luciano Martínez (GYM Altamirano Box- Capital) vs. Sergio Vergara (Salas Box- Pirané), 2) Juan Caballero (GYM Caballero Box- Capital) vs. Joaquín Fernández (GYM Salas Box- Pirané), 3) Daniel Weiser (GYM Salas Box- Pirané) vs. Carlos Leguizamón (GYM Tejera Box- El Colorado), 4) Enzo Morel (GYM Altamirano Box- Capital) vs. Nahuel Molina (GYM Tejera Box- El Colorado), 5) David Vera (GYM Altamirano Box- Capital) vs. Fernando Bobadilla (Tejera Box- Capital) y 6) Hernán Pera (GYM Tejera Box- El Colorado) vs. David Leguizamón (GYM Ayala Box- Clorinda).

Desde la FFB se informó que fueron invitados referentes de los gimnasios de capital e interior, además de ex figuras del boxeo provincial, con el fin de iniciar una serie de encuentros donde ir definiendo aspectos organizativos de una gran fiesta donde se reconocerán las trayectorias de quienes hicieron grande la historia del deporte de los puños en Formosa. La idea es poder brindar un merecido y sincero reconocimiento a ex púgiles, entrenadores, promotores, dirigentes, y personas que desde distintas áreas ayudaron a mantener viva la llama del boxeo federado.

Epígrafe: Excelentes púgiles combatirán en el regreso del boxeo amateur en la capital provincial.