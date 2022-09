CICLISMO: BUENA LABOR DE DURAN EN  EL ARGENTINO DE PISTA EN SANTA FE

(SITIO CICLISMO FORMOSEÑO): El viernes, en el primer día de competencias se vio frustrado por la lluvia. Ya en el segundo, nuestro representante, Moisés Durán (FOTO), no tuvo todo el éxito que esperaba en la velocidad. Pero en la disputa del Kilómetro, las cosas cambiaron. Recordando que el formoseño inicia su paso por la categoría Sub 23, se debe enfrentar a los Elite, y a los de su misma categoría, que están completando su último año en la misma. En la disputa de esta especialidad, Moisés clasificó 3º en la Elite, con podio, y 2º en la Sub 23. Futuro promisorio en esta especialidad donde todo se define muy ajustadamente dentro del segundo. Felicitaciones para Durán y su familia por el esfuerzo y constancia que ponen en el entrenamiento, y concurrir a este tipo de competencias, que le permite ver donde esta en el contexto nacional. Este domingo, será el momento del Keirin, donde estará presente para cerrar el Campeonato Argentino. Fuerzas Moisés.