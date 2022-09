ZONAS Y FIXTURE PARA LOS EQUIPOS DE FORMOSA EN EL REGIONAL AMATEUR

FÚTBOL

Los equipos formoseños fueron incluidos en las zonas 1 y 2 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2022/23, cuyo inicio se encuentra fijado para el domingo 16 de octubre. La competencia organizada por el Consejo Federal de la AFA, otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A 2023.

En la Zona 1, competirán los equipos capitalinos de Sol de América, Defensores de Formosa y Defensores del Rosario (FOTO). En la Zona 2, lo harán Chacra 8 de Capital, y los equipos clorindenses de Libertad y Juventud. A continuación el fixture.

ZONA 1

1ra. fecha – Domingo 16/10/22

SOL DE AMERICA vs. DEF. FORMOSA

LIBRE: DEF. ROSARIO

2da. fecha – Domingo 23/10/22

DEF. ROSARIO vs. SOL DE AMERICA

LIBRE: DEF. FORMOSA

3ra. fecha – Domingo 30/10/22

DEF. FORMOSA vs. DEF. ROSARIO

LIBRE: SOL DE AMERICA

4ta. fecha – Domingo 06/11/22

DEF. FORMOSA vs. SOL DE AMERICA

LIBRE: DEF. ROSARIO

5ta. fecha – Domingo 13/11/22

SOL DE AMERICA vs. DEF. ROSARIO

LIBRE: DEF. FORMOSA

6ta. fecha – Sábado 19/11/22

DEF. ROSARIO vs. DEF. FORMOSA

LIBRE: SOL DE AMERICA

ZONA 2

1ra. fecha – Domingo 16/10/22

LIBERTAD C. vs. JUVENTUD C.

LIBRE: CHACRA 8

2da. fecha – Domingo 23/10/22

CHACRA 8 vs. LIBERTAD C.

LIBRE: JUVENTUD C.

3ra. fecha – Domingo 30/10/22

JUVENTUD C. vs. CHACRA 8

LIBRE: LIBERTAD C.

4ta. fecha – Domingo 06/11/22

JUVENTUD C. vs. LIBERTAD C.

LIBRE: CHACRA 8

5ta. fecha – Domingo 13/11/22

LIBERTAD C. vs. CHACRA 8

LIBRE: JUVENTUD C.

6ta. fecha – Sábado 19/11/22

CHACRA 8 vs. JUVENTUD C.

LIBRE: LIBERTAD C.

