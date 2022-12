TERCERA JORNADA DE LA COPA ACLAV, POLICIAL ENFRENTARÁ A CROSS PARACAO

La tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa ACLAV se cumplirá este domingo en el polideportivo Cincuentenario. El local Mutual Policial medirá a Cross Paracao de Paraná a partir de las 22, en la búsqueda del pasaje a los cuartos de final. La jornada comenzará a las 9 con el duelo entre Monteros Vóley de Tucumán y Once Unidos de Mar del Plata – a las 12 juegan Argentina y Francia la final del Mundial de Fútbol Catar 2022-, y luego proseguirá desde las 18, con otros tres cruces. (FOTO: Mutual Policial de Formosa campeón vigente, buscará esta noche clasificar a la siguiente fase).

—

Programación Día 3

9: Zona 4: Monteros Vóley de Tucumán- Once Unidos de Mar del Plata

18: Zona 2: Obras de San Juan- Ciudad Vóley de CABA

20: Zona 1: River Plate- UPCN de San Juan

22: Zona 3: Gross Paracao de Paraná- Mutual Policial de Formosa

—

Resultados Día 2

Zona 1: River Plate 3- Defensores de Banfield 1 (25-20, 21-25, 25-20 y 25-18).

Zona 2: San Lorenzo de Almagro 3- Obras de San Juan 2 (25-22, 23-25, 22-25, 25-22 y 15-10).

Zona 3: Paracao Gross 3- UTV de San Juan 2 (21-25, 25-17, 23-25,25-15 y 15-6).

Zona 4: Monteros Vóley de Tucumán 3- AMUVOCA de Calafate 0 (25-16, 25-18 y 25-23).

—

Posiciones Día 2

Zona 1: 1) UPCN de San Juan 3 (c), 2) River Plate 3 (c) y 3) Defensores de Banfield 0.

Zona 2: Ciudad Vóley 3, 2) San Lorenzo 2 y 3) Obras de San Juan 1.

Zona 3: Policial de Formosa 3, 2) Cross Paracao 2 y 3) UTV Vóley de San Juan 1.

Zona 4: 1) Monteros Vóley 3 (c), 2) Once Unidos 3 (c) y 3) AMUVOCA Vóley de Calafate 0.

(c) Clasificados a Cuartos de Final.