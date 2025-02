AGUARÁ DEBUTARÁ ANTE TARAGUY EN EL REGIONAL DE RUGBY DEL NEA

El representativo de Aguará de Formosa debutará frente a Taraguy de Corrientes, en la edición 2025 del Torneo Regional NEA, que organiza la Unión de Rugby del Nordeste (URNE). Será el 10 de mayo, en la capital formoseña, por la segunda fecha de la Zona B. El certamen aglutina a equipos de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, y Paraguay. A continuación, los detalles de la competencia, y el fixture completo. FOTO: El público de Aguará colmando las gradas del estadio de la avenida Néstor Kirchner, una postal que se repetirá esta temporada.

Forma de juego

Durante la primera fase del torneo, los equipos fueron divididos en dos grupos donde se medirán todos contra todos (5 fechas). En cada jornada habrá un equipo libre en cada grupo (el año pasado había un interzonal).

Zona A: Curne, Aranduroga, Capri, Sixty y Regatas Resistencia.

Zona B: Taraguy, San Patricio, Aguará de Formosa, San José y Curda de Paraguay.

En la segunda fase, los 10 equipos jugarán todos contra todos a una rueda, pero se mantendrá la agrupación de la primera etapa para la tabla de posiciones.

Luego llegará la instancia de playoffs. El primero de cada grupo pasará directamente a las semifinales. Los segundos y terceros disputarán los cruces de cuartos de final.

Las semifinales serán el 4 de octubre y la final está prevista para el 11 del mismo mes.

El clásico correntino se jugará en la novena fecha

El fixture

La Unión de Rugby del Nordeste (Urne) dio a conocer el calendario de encuentros para la etapa clasificatoria (dos fases) del Regional NEA 2025. El detalle del mismo es el siguiente:

Fecha 1 (3 de mayo). Zona A: Curne vs. Aranduroga y Sixty vs. Capri. Zona B: Taraguy vs. San José y Curda vs. San Patricio.

Fecha 2 (10 de mayo). Zona A: Regatas vs. Curne y Aranduroga vs. Sixty. Zona B: Aguará vs. Taraguy y San José vs. Curda.

Fecha 3 (24 de mayo). Zona A: Aranduroga vs. Capri y Sixty vs. Regatas. Zona B: San José vs. San Patricio y Aguará vs. Curda.

Fecha 4 (31 de mayo). Zona A: Curne vs. Sixty y Capri vs. Regatas. Zona B: Curda vs. Taraguy y San Patricio vs. Aguará.

Fecha 5 (7 de junio). Zona A: Curne vs. Capri y Regatas vs. Aranduroga. Zona B: Taraguy vs. San Patricio y San José vs. Aguará.

Fecha 6 (14 de junio): Aguará vs. Regatas, Capri vs. Curne, San Patricio vs. Taraguy, Curda vs. San José y Sixtu vs. Aranduroga.

Fecha 7 (5 de julio): Aranduroga vs. Aguará, San José vs. Sixty, Taraguy vs. Curda, San Patricio vs. Curne y Regatas vs. Capri.

Fecha 8 (12 de julio): Capri vs. Aguará, San Patricio vs. Regatas, Curne vs. Curda, Taraguy vs. Sixty y San José vs. Aranduroga.

Fecha 9 (19 de julio): Aguará vs. San José, Taraguy vs. Aranduroga, Sixty vs. Curne, Curda vs. Regatas y Capri vs. San Patricio.

Fecha 10 (2 de agosto): Aguará vs. San Patricio, Curda vs. Capri, Regatas vs. Sixty, Aranduroga vs. Curne y San José vs. Taraguy.

Fecha 11 (9 de agosto): Taraguy vs. Aguará, Curne vs. San José, Aranduroga vs. Regatas, Capri vs. Sixty y San Patricio vs. Curda.

Fecha 12 (30 de agosto): Curda vs. Aguará, Sixty vs. San Patricio, Capri vs. Aranduroga, Regatas vs. San José y Curne vs. Taraguy.

Fecha 13 (6 de septiembre): Aguará vs. Curne, Regatas vs. San Patricio, San José vs. Capri, Aranduroga vs. San Patricio y Sixty vs. Curda.

Fecha 14 (13 de septiembre): Sixty vs. Aguará, Aranduroga vs. Curda, San Patricio vs. San José, Taraguy vs. Capri y Curne vs. Regatas.

Cuartos de final (20 de septiembre): segundo zona A vs. tercero zona B (1) y segundo zona B vs. tercero zona A (2). Esta jornada incluye los partidos para determinar del séptimo al décimo lugar.

Semifinales (4 de octubre): primero zona A vs. ganador 2 y primero zona B vs. ganador 1. También se definirá el quinto y sexto lugar entre los perdedores de los cuartos de final.

Finales (11 de octubre): partidos por el título y para definir el tercer puesto.