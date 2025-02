El Consejo Federal lanzó la primera edición del Torneo Juvenil con casi 50 equipos participantes

NUEVA COMPETENCIA

La competencia contará con clubes de la Primera Nacional, Federal A e invitados, afiliados al ente que regula el fútbol del interior. Comenzará el sábado 5 de abril, se jugará de manera quincenal y tendrá ocho zonas divididas por cercanía geográfica. Detalles.

El Consejo Federal del Fútbol Argentino inauguró la primera edición del Torneo Juvenil con equipos de las categorías Primera Nacional, Federal A e invitados, en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17. Del acto formal realizado este miércoles en la sede de AFA, participaron miembros del CF, dirigentes de clubes, ligas y la flamante comisión que se creó para la organización del campeonato. El Club San Martín con sus equipos, representará a Formosa, en la importante competencia que reunirá a clubes de todo el país. FOTO: La titular Franjeada, Griselda Cardozo, junto al dirigente Florencio Belotto, participaron del lanzamiento del Torneo Juvenil.

El mismo estará comenzando el sábado 5 de abril y se jugará de manera quincenal. Estará dividido en 8 zonas, por cercanía geográfica y tendrá la participación de casi 50 clubes.

En cuanto al formato, el campeonato tendrá un modo de disputa similar al Torneo Regional. Primero con una fase de grupos, luego diferentes playoffs se irán eliminando para llegar a las instancias finales en el mes de octubre. La Etapa final se estipula que pueda disputarse en territorios neutrales o directamente en el Predio de Ezeiza en AFA.

En sus diferentes discursos, los dirigentes marcaron la importancia de la disputa del campeonato, como así también el hecho histórico por ser la primera edición. Además, agradecieron el acompañamiento del presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, como a los clubes por la recepción.

Las zonas del Torneo Juvenil

ZONA 1 NORTE: Gimnasia de Jujuy, Juventud Antoniana (Salta), Central Norte (Salta), Gimnasia y Tiro (Salta), San Martin de Tucumán, Unión Santiago, y Mitre (Sgo del Estero).

—

ZONA 2 CUYO: Gutiérrez de Mendoza, San Martin de Mendoza, Huracán Las Heras,

Maipú de Mendoza, Atenas de Rio IV, Las Palmas Córdoba, Estudiantes de San Luis, y Juventud de San Luis.

—

ZONA 3 LITORAL: San Martin (Formosa), Crucero del Norte (Misiones), Bartolomé Mitre (Misiones), Boca Unidos (Corrientes), Chaco For Ever, y Sarmiento (Resistencia).

—

ZONA 4 CENTRO: Atlético Rafaela, 9 de Julio de Rafaela, Ben Hur de Rafaela, Unión de Santa Fe, Gimnasia Concepción del Uruguay, Sportivo Belgrano de San Francisco y Sportivo Las Parejas.

—

ZONA 5 Bs As Norte: El Linqueño, Rivadavia de Lincoln, Independiente de Chivilcoy,

Gimnasia de Chivilcoy, Argentino de Monte Maíz y Douglas Haig de Pergamino.

—

ZONA 6 Bs As Sur: Bolívar, Villa Mitre de Bahía Blanca, Olimpo de Bahía Blanca, Santamarina de Tandil, Kimberley de Mar del Plata y Alvarado de Mar del Plata.

—

ZONA 7 Patagonia Oeste: JJ Moreno de Madryn, Brown de Madryn, Deportivo Madryn, Germinal de Rawson, Huracán de Trelew y CAI de Comodoro Rivadavia.

—

ZONA 8 Patagona Este: Resta confirmar equipos, pero estará integrado por clubes de Neuquén, Cipolletti y Rio Negro.

—