JORNADA FINAL DEL PROVINCIAL DE  MAXI SENIOR EN LAGUNA BLANCA

En los estadios de los clubes Atlético Laguna Blanca y 8 de Diciembre, se jugarán desde las 8:30, los partidos de semifinales del Torneo Provincial Maxi Senior que organiza la Federación Formoseña de Fútbol de Veteranos (FFFV), con el apoyo de la municipalidad de Laguna Blanca. El partido final se disputará en la cancha del Atlético a partir de las 11. A las 13, en el polideportivo Municipal se ofrecerá un agasajo a los participantes, y posteriormente a las 14, se entregaran los premios a los mejores clasificados, y la “Copa Gildo Insfrán” al campeón. FOTO 1: una postal del acto inaugural del Provincial de Maxi Senior.

Hasta el momento el torneo se desarrolla en gran forma. El viernes se llevó a cabo el acto inaugural, y los primeros resultados anotados fueron: Zona A: Docentes de Pozo del Tigre (0)- Teniente Brown de Las Lomitas (0). Grupo B: General Belgrano (4) Los Amigos de Laguna Blanca (19, Zona C: 9 de Julio de Clorinda (5)- Amigos de Riacho He Hé (0), y Zona D: Defensores de Buena Vista (0)- 1º de Mayo de Riacho He Hé (1).

Palabras de Lemos

En ocasión del acto inaugural llevado a cabo el viernes en la cancha del Atlético, el intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, destacó el apoyo del gobierno provincial, el gobernador Gildo Insfrán, el vice Eber Solís, y el legislador Carlos Insfrán. También destacó la tarea de la FFFV. También resaltó las presencias del intendente de Buena Vista, Rubén Pereira, además de funcionarios, y el titular de la Unidad Regional 4 de la Policía Provincial, Comisario Mayor Pedro Vázquez, entre otros.

FOTO 2: El intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, junto al dirigente de la FFF, Carmelo Lemos, y otros dirigentes.