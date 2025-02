LFB: SARMIENTO YA CONOCE EL FORMATO DE COMPETENCIA

La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) confirmó este miércoles el formato de la Liga Federal 2025, tercera categoría del baloncesto nacional a nivel de clubes. La competencia se iniciará el 7 de marzo. Formosa estará presente, con Sarmiento jugando en la Zona B de la Zona Norte.

A continuación, el formato para el grupo en el que competirá el conjunto Taninero de la capital formoseña. FOTO: Sarmiento jugando en casa, una postal que se repetirá este año.

Zona norte

En la Zona Norte los 19 clubes están divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona. El 9° de la Zona A y el 9° y 10° de la Zona B, concluyen su participación en el torneo.

Zona A (9 equipos): Red Star BBC, Hindú BBC, Manuel Avellaneda, San Martín, Belgrano de Tucumán, Club Nicolás Avellaneda, Concepción BB, Asociación Mitre y Asociación Civil Nicolás Avellaneda.

El grupo de Sarmiento de Formosa

Zona B (10 equipos): Hércules, Deportivo Santa Sylvina, Hindú (Chaco): Club Domingo Faustino Sarmiento (Formosa); CAPRI, Club Deportivo y Social Tokio, Club Bartolomé Mitre (Misiones); Atlético San Lorenzo de Monte Caseros, AMAD Goya y Club San Martín de Curuzú Cuatiá (Corrientes)

Primera ronda de playoffs:

P1: 1° VS 8° | P2: 2° VS 7° | P3: 3° VS 6° | P4: 4° VS 5°

Segunda ronda de playoffs:

1° zona A vs 4° zona B | 2° zona A vs 3° zona B | 1° zona B vs 4° zona A | 2° zona B vs 3° zona A.