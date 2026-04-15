Fútbol

1º de Mayo de Clorinda  también a semifinales

Porreddeportiva

Abr 15, 2026

 

El club 1º de Mayo de Clorinda (FOTO) eliminó a 8 de Diciembre de Laguna Blanca en los cuartos de final del Torneo Federativo de Clubes 2026. Tras perder 3-1 en la ida, 1º de Mayo ganó la revancha por el mismo marcador, empatando el global 4-4 y logrando la clasificación a semifinales al imponerse 4-3 en la tanda de penales.

El encuentro se disputó en el estadio Carmelo Santiago Celauro del club Juventud, en el barrio Marana de Clorinda.

Cruces de semifinales:

Libertad (Clorinda) vs. Deportivo Itatí (Pirané)

1º de Mayo (Clorinda) vs. Estrellas de Laishí

Hoy se darán a conocer los días y horarios para los partidos de ida. El Torneo Federativo, organizado por la Federación Formoseña de Fútbol, otorgará al campeón una plaza para el Torneo Regional Federal Amateur de la AFA.

 

Por reddeportiva

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