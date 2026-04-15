1º de Mayo de Clorinda  también a semifinales

El club 1º de Mayo de Clorinda (FOTO) eliminó a 8 de Diciembre de Laguna Blanca en los cuartos de final del Torneo Federativo de Clubes 2026. Tras perder 3-1 en la ida, 1º de Mayo ganó la revancha por el mismo marcador, empatando el global 4-4 y logrando la clasificación a semifinales al imponerse 4-3 en la tanda de penales.

El encuentro se disputó en el estadio Carmelo Santiago Celauro del club Juventud, en el barrio Marana de Clorinda.

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Cruces de semifinales:

Libertad (Clorinda) vs. Deportivo Itatí (Pirané)

1º de Mayo (Clorinda) vs. Estrellas de Laishí

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Hoy se darán a conocer los días y horarios para los partidos de ida. El Torneo Federativo, organizado por la Federación Formoseña de Fútbol, otorgará al campeón una plaza para el Torneo Regional Federal Amateur de la AFA.

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