Con Chigüé y Visa del Banco Formosa

Del 1 al 5 de abril, quienes utilicen tarjetas Chigüé o Visa del Banco Formosa podrán acceder a beneficios en supermercados, pescaderías, restaurantes y otros rubros vinculados a las celebraciones.

La organización de las compras para Semana Santa ya comenzó. El tradicional almuerzo de Pascua, la cena del jueves o las reuniones familiares del fin de semana implican preparativos que van desde alimentos y bebidas hasta pequeños regalos para los más chicos.

Desde el miércoles 1 hasta el domingo 5 de abril, quienes realicen compras con tarjetas de crédito Chigüé o Visa del Banco Formosa podrán acceder a hasta 3 cuotas sin interés y 25% de reintegro, con un tope de $10.000 por tarjeta y por cuenta.

Las promociones se aplican en comercios adheridos: Supermercados, carnicerías, pescaderías, vinotecas, regalerías y restaurantes.

De esta manera, el banco busca facilitar el acceso a estos productos y al mismo tiempo que promueve el consumo en el comercio local.

El Gte Gral de Banco Formosa, Daniel Padín, destacó que este tipo de iniciativas forman parte del compromiso de la entidad con la comunidad formoseña: “Nuestro objetivo es acompañar a las familias formoseñas en momentos importantes para la vida cotidiana. Semana Santa es una fecha significativa, donde muchas familias se reúnen y comparten tradiciones. Desde el banco buscamos ofrecer herramientas que ayuden a cuidar el bolsillo y a que esos encuentros puedan disfrutarse plenamente”, señaló.

Además del beneficio económico, la iniciativa también apunta a fortalecer el vínculo entre banco, clientes y comercios de la provincia. Banco Formosa es la entidad financiera con mayor presencia territorial en la provincia y mantiene una relación histórica con distintos sectores productivos y comerciales locales.

En ese sentido, las promociones también representan una oportunidad para dinamizar la actividad comercial en una semana que suele tener un movimiento significativo.

Listado completo de comercios adheridos: bancoformosa.com.ar