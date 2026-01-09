Polideportivo

6 de Noviembre campeón de la Categoría Elite del Futsal AFA Formosa

Ene 9, 2026

En un Polideportivo Policial repleto de aficionados, 6 de Noviembre se coronó campeón del Torneo Clausura de la categoría Élite del Futsal AFA, organizado por la Liga Formoseña de Fútbol, tras derrotar al Rey Futsal 4-2 en una definición apasionante.

Enzo Hermoza, Gerónimo Silva y Mathías Ortiz (x2) convirtieron los goles para el «Bancario», mientras que Franco Valdéz fue el autor de los tantos para «El Rey». Controlaron correctamente las acciones Javier Cardozo (árbitro 1) y Reynaldo Esquivel (árbitro 2).

Adan Cano, presidente del Departamento del Futsal AFA Formosa, entregó los trofeos a los finalistas y expresó conforme: «La disciplina sigue experimentado un notable crecimiento a nivel local, y se ve reflejado en la asistencia del público, la cobertura de los medios y los esfuerzos dirigenciales”.

Para concluir, el certamen no solo dejó claro el nivel de competitividad entre los equipos, sino también la evolución del futsal. A lo largo del 2025, los torneos Apertura y Clausura vivieron momentos de gran nivel, en los que los jugadores y los clubes demostraron una madurez y un desarrollo notable en el juego.

 

 

 

 

 

