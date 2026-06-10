Fútbol

6 de Noviembre se quedó con el título regional y jugará el Nacional de Futsal en San Juan

Porreddeportiva

Jun 9, 2026

#AFA #LFF

El Club 6 de Noviembre de Formosa se consagró campeón de la Región Litoral Norte del Torneo Federal Amateur de Ascenso del Futsal AFA y aseguró su clasificación al Torneo Nacional de Clubes, que se disputará del 11 al 16 de agosto en la provincia de San Juan y reunirá a los ganadores y clasificados de las distintas zonas del país.

Tras la victoria obtenida en la fecha inicial frente a Matadero de Corrientes, “El Bancario” construyó una diferencia de goles clave para la definición del torneo. En su último compromiso cayó ajustadamente por 7 a 6 ante Acapulco de Misiones, aunque el resultado le alcanzó para conservar el liderazgo y coronarse en la cima.

La competencia se disputó en el Estadio Polideportivo Cincuentenario de la ciudad de Formosa, donde se definió el representante de la región para la instancia nacional y contó con el acompañamiento de los aficionados.

Durante ambas jornadas estuvo presente el responsable del Departamento de Futsal de la Liga Formoseña de Fútbol, Adán Cano, quien supervisó el correcto desarrollo del certamen y destacó el nivel de juego exhibido por los equipos participantes.

 

 

 

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