8 DE DICIEMBRE ELIMINADO EN EL TORNEO REGIONAL AMATEUR

En el juego de vuelta de la Tercera Ronda de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, en la tarde del sábado, el equipo formoseño de 8 de Diciembre perdió ante el local Defensores de Puerto Vilelas (Chaco) por 2-1, global de 6-3, y quedó eliminado del certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA. El Verde clasificó a la instancia de semifinales y allí enfrentará al Deportivo Cultural de Juan José Castelli (Chaco) que derrotó a Fontana de Resistencia por 2-1, con un global de 3-2. FOTO: Un pasaje del juego entre chaqueños y formoseños.

En el estadio del Club Don Orione, en la localidad de Barranqueras, y con el arbitraje del correntino Sergio Pérez, tras un primer tiempo parejo y con escasas situaciones de peligro para las porterías, el marcador se abrió en el complemento por intermedio de Jonathan Canario a los 7´ para el anfitrión, empató para el Albirrojo Sebastián Tacuará de tiro penal, y a los 38´Lautaro Larrasabal concretó el definitivo 2´1 para Defensores. Final para la incursión del conjunto formoseño en el Torneo Regional Amateur, que en esta ocasión entregarme cuatro boletos para el Torneo Federal A 2026.

—

La síntesis del cotejo

Defensores de Puerto Vilelas 2 (6): Leandro Ledesma; William Fernández, Cristian Tabaqui, Leonardo Navarro, Nahuel Molina; Leonel Niz, Lautaro Ramírez Remotti, Rodrigo Montenegro; Gonzalo Cañete, Gonzalo Ríos y Jonathan Canario. DT: Joaquín Espíndola

8 de Diciembre de Formosa 1 (3): Lucas Acevedo; Rodolfo Gómez, Oscar Piris, Facundo Pardo, Manuel Barrios; Héctor Arce, Luciano Arua, Fabricio Olmedo, Franco Romero; Renzo Flumian y Sebastián Ramírez. DT: Isidro Gómez

Goles: 7´ST Jonathan Canario (D). 18´ST Sebastian Ramirez (8Dic). 37´ST Lautaro Larrasabal (D).

Incidencia: 5S´T expulsado Franco Romero (8Dic).

Sustituciones: 30PT Lautaro Larrasabal por Cañete (D). 15ST Franco Paredes por Olmedo (8Dic). 16ST Andrés Maciel por Canario (D). 22ST Facundo Vega por Barrios (8Dic). 39ST Juan Rea por Ríos (D). 39ST Gonzalo Ojeda por Niz (D). 39ST Hugo Brizuela por Montenegro (D).

Árbitro: Sergio Pérez.

Líneas: Andrés Franco y Nicolás Rodríguez.

Cuarto Árbitro: María Encinas

Cuaterna de la ciudad de Corrientes

Estadio: Doctor Pedro Biolchi del Club Don Oriones- Ciudad de Barranqueras (Chaco).

—