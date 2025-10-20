8 DE DICIEMBRE EMPATÓ CON ARGENTINOS DEL NORTE 0-0

Por la primera fecha de la Zona 2 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur 2025, en la tarde del domingo, 8 de Diciembre empató con Argentinos del Norte de Clorinda 0-0. El compromiso se cumplió en el estadio Defensores de Evita de la capital formoseña, y fue controlado por el colegiado correntino Gerardo Martínez Sandoval.

El albirrojo no encontró el camino al gol, y abusó de los pelotazos al área clorindense, donde siempre respondió con acierto la defensa. La visita preocupó muy poco al golero Lucas Acevedo, y de esa manera también se explica la ausencia del gol en este cruce.

Por la segunda fecha de la Zona 2, Mariano Moreno recibirá a 8 de Diciembre de la capital, y quedará libre: Argentinos del Norte. El Torneo Regional Amateur que reúne a 333 clubes de todo el país, entregará cuatro ascensos para el Torneo Federal A 2026.

Foto: 8 de Diciembre no pudo con Argentinos del Norte, y ahora visitará a Mariano Moreno en la localidad de Villa 213.