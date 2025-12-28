8 DE DICIEMBRE ENTRENA Y ESPERA A DEFENSORES DE PUERTO VILELAS

La tercera ronda del Torneo Regional Amateur 2025-26, que organiza el Consejo Federal de la AFA, se iniciará el domingo 4 de enero, y en esa oportunidad el equipo formoseño de 8 de Diciembre recibirá a Defensores de Puerto Vilelas (Chaco), el compromiso de vuelta será el día 11. El Regional entregará cuatro ascensos para el Torneo Federal A 2026.

8 de Diciembre que en la instancia anterior eliminó a Defensores del Rosario, también de la capital formoseña, no ha dejado de prepararse de cara a la siguiente instancia, donde confrontará con Defensores. El conjunto Verde, representa a Puerto Vilelas, una localidad ubicada a 10 kilómetros de Resistencia, y a 2 de Barranqueras, y oficia de local en el estadio Pedro Biolchi del Club Don Orione de Barranqueras, viene de eliminar al Deportivo Comercio de Santa Sylvina (Chaco).

En caso de paridad en puntos y goles tras los dos cotejos, la definición será desde el punto penal, y el ganador avanzará a la cuarta ronda.

Detalles

Tercera Ronda

Partido de Ida

Domingo 4 de Enero de 2026

8 de Diciembre- Defensores de Puerto Vilelas (Chaco)

Estadio: Complejo Isla de Oro

Partido de Vuelta

Domingo 11 de Enero de 2026

Defensores de Puerto Vilelas- 8 de Diciembre de Formosa

Estadio: Pedro Biolchi del Club Don Orione- Barranqueras (Chaco)

* En caso de empate en puntos y goles, tras los dos cruces, habrá definición desde los doce pasos. El ganador seguirá en competencia.