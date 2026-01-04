Fútbol

8 DE DICIEMBRE FRENTE A DEFENSORES DE PUERTO VILELAS POR EL REGIONAL

Ene 4, 2026

 

Por el juego de ida de la tercera ronda de la Región Litoral del Norte del Torneo Regional Amateur, 8 de Diciembre recibirá a Defensores de Puerto Vilelas (Chaco). El juego tendrá lugar en el estadio del complejo Isla de Oro, en la capital formoseña, se iniciará a las 17, y será controlado por el colegiado posadeño Franco Sebastián Rioja. FOTO: La hinchada de 8 de Diciembre volverá a acompañar al equipo en un juego donde la prioridad pasa por dejar los puntos en casa.

El equipo conducido por Isidro Gómez Rodas, llega esta instancia tras marginar a Defensores del Rosario. Ocho ha logrado sumar los cuatro refuerzos permitidos por el Consejo Federal de la AFA: Oscar Piris, Juan Romero, Marcos Gil y Adrián Vera.

Defensores de Puerto Vilelas, en la fase anterior dejó en el camino al Deportivo Comercio de Santa Sylvina (Chaco). El entrenador es Jorge Espínola, y para la ronda de Cuartos de Final ha vuelto al plantel el volante central Jorge Romero, quien se encontraba a préstamo en Municipal de Margarita Belén.

En marcha, la tercera ronda del certamen que entregará cuatro boletos para el Torneo Federal A 2026. La particularidad del caso, radica en el hecho de que dos mujeres presiden a los clubes cuyos equipos se medirán esta tarde en el Lote 15 Bis: Alicia Valdez es titular de 8 de Diciembre, y Amelia Pujol de Defensores de Puerto Vilelas.

Detalles

Domingo 4 de Enero de 2026

Juego de Ida

8 de Diciembre- Defensores de Puerto Vilelas (Chaco)

Horario: 17

Arbitro: Franco Sebastián Rioja

Líneas: Lucas Nahuel Suárez y José Octavio Cappelli

Cuarto árbitro: Harold Yesid Lemos Muñoz

Todos de la Liga Posadeña de Fútbol (Misiones)

Estadio: Club 8 de Diciembre- Ciudad de Formosa

Partido de vuelta: Sábado 9 de enero, en el estadio del Club Don Orione, en la ciudad de Barranqueras (Chaco).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por reddeportiva

