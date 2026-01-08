8 DE DICIEMBRE JUGARÁ EL SÁBADO EN BARRANQUERAS

El Consejo Federal de la AFA confirmó este miércoles, que el juego de vuelta entre 8 de Diciembre de Formosa y Defensores de Puerto Vilelas, se jugará el sábado 10 de enero, desde las 17, en el estadio Pedro Biolchi del Club Don Orione de la localidad de Barranqueras (Chaco). El compromiso válido por la Tercera Ronda de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur, será dirigido por el árbitro correntino Sergio Mauricio Pérez. FOTO: 8 de Diciembre irá por la gloria en su visita a Defensores de Puerto Vilelas.

En el juego de ida, disputado en la capital formoseña, el conjunto Verde se impuso al local por 4-2. En caso de paridad en puntos y goles al termino de los dos cruces, la definición será desde el punto penal, y el ganador avanzará a la Cuarta Ronda. El Regional Amateur entregará cuatro ascensos para el Torneo Federal A 2026.

—

Todos los detalles

Sábado 10 de Enero

Defensores de Puerto Vilelas- 8 de Diciembre de Formosa

Horario: 17

Arbitro: Sergio Mauricio Pérez

Líneas: Andrés Leonardo Franco y Nicolás Alexis Rodríguez

Cuarto árbitro: María Blanca Encinas

La cuaterna pertenece a la Liga Correntina de Fútbol

Estadio: Pedro Biolchi del Club Don Orione- Ciudad de Barranqueras (Chaco)

Juego de Ida: 8 de Diciembre de Formosa 2- Defensores de Puerto Vilelas 4

—