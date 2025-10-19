8 DE DICIEMBRE RECIBE AL ARGENTINOS DEL NORTE EN EL DEFENSORES DE EVITA

El estadio Defensores de Evita del barrio San Antonio en la capital formoseña, será el escenario del partido que sostendrán 8 de Diciembre y Argentinos del Norte de Clorinda, por la primera fecha de la Zona 2 del Torneo Regional Amateur Litoral Norte 2025, que organiza el Consejo Federal de la AFA. El juego se iniciará a las 17, y será controlado por el árbitro correntino Gerardo Martínez Sandoval. FOTO 1: Plantel de 8 de Diciembre para el Regional Amateur.

El conjunto capitalino dirigido por Isidro Gómez Rodas ha sumado una buena cantidad de refuerzos de cara al desafío de llegar lo más lejos posible en el torneo más federal de la Argentina. Ramón Ledesma (ex San Martín), Lucas Soraire (regresó al club tras militar en el fútbol boliviano), Facundo Pardo (Sol de América), Nazareno Paredes (Sol de América), Jesús Olmedo (volvió al club tras jugar en Sol de América), Lucas Villamayor (Inter), Bruno Di Martino (Sol de América), Rodrigo Guerrero (regresó al club tras defender los colores de Defensores de Evita), Franco Paredes (Juventud de San Luis) y Fabricio Olmedo (vuelve al club tras jugar en el fútbol uruguayo), son los que llegaron a la entidad del Lote 15 Bis.

Por el lado de Argentinos del Norte, dirigido por Walter Torres, también surgieron novedades en cuanto a refuerzos: Nahuel Pérez (Inter del barrio Obrero), Gastón Recalde (Guaraní de Paraguay) y Juan Paniagua (Villa Jardín), entre otros. El albiceleste espera hacer una buena fase de clasificación, en un grupo en el que además de 8 de Diciembre, también se encuentra Mariano Moreno de Villa 213.

FOTO 2: Detalles del partido