A 45 años de una tarde eterna: el día que Formosa inauguró  su templo futbolístico ante la Selección de Maradona

Por Alfredo Domínguez

El calendario nos sitúa hoy en otra jornada de invierno, pero la memoria nos traslada de inmediato a una tarde gélida y con llovizna, una tarde memorable. El jueves 16 de julio de 1981, el fútbol de nuestra provincia fundaba su propio hogar: quedaba oficialmente inaugurado el estadio de la Liga Formoseña de Fútbol, ese coloso ubicado sobre la avenida Gutnisky al 2800 que hoy, bajo la gestión del ingeniero Jorge Jofré, atraviesa una profunda y merecida remodelación en todos sus sectores.

Aquel día, cerca de 20 mil almas desafiaron el frío para ser testigos de un hito que transformaría el deporte regional []. El cemento fresco del estadio —bautizado en julio de 1991 como “Don Antonio Romero” en un justo acto de justicia para con el gran impulsor de la obra y entonces presidente de la LFF— cobijó una jornada cargada de mística y emoción. Hubo discursos que quedaron grabados en todos los sectores del recinto, como las palabras del propio Romero y de Próspero Consoli, presidente de Argentinos Juniors y jefe de la delegación de la AFA. Hubo también fe, con la bendición de la imagen de la Virgen del Carmen, patrona de Formosa, entronizada bajo la mirada del obispo diocesano Dante Sandrelli.

Pero el plato fuerte estuvo en el césped. La Selección Argentina, conducida por César Luis Menotti y plagada de campeones del mundo, llegó para honrar la ocasión. Del otro lado, el orgullo local de la Selección de Formosa capitaneada por Rafael Rodolfo López, y dirigida por Francisco Solano Patiño, dispuesta a dar batalla.

El resultado final fue un vibrante 4 a 2 a favor de la Albiceleste, pero el marcador fue apenas una anécdota ante el espectáculo brindado. Un joven y brillante Diego Armando Maradona frotó la lámpara y convirtió un doblete inolvidable, mientras que Ramón Díaz también anotó, y luego José Daniel Valencia decoró el resultado para la visita. Sin embargo, el combinado formoseño jamás bajó los brazos: sobre el cierre del partido, el amor propio de Ricardo Chamorro y la jerarquía de Raúl de la Cruz Chaparro, de penal, sellaron los dos goles locales que desataron el grito sagrado de una tribuna que ya se sabía parte de la historia.

Pasaron 45 años. El cemento envejeció, las glorias mutaron, pero el orgullo de aquella tarde de julio permanece intacto en el corazón de cada formoseño que, al pasar por la avenida Gutnisky, todavía puede escuchar el eco de los goles y el rugido de una multitud. A 45 años de aquella gesta se mantiene pura la memoria para recordar a los impulsores de la obra: Don Antonio Romero, Ignacio Deoseffe, Francisco Dolores Vega y Justo Bareiro, todos ellos dirigentes de la Liga; además de quienes integraron el equipo técnico: El ingeniero Marcelo Bressan y los arquitectos Rodolfo Monzón, Cristino Ibarra y Roberto Lemos.

Síntesis del partido inaugural

Selección de Formosa (2): Agustín Borba; Rafael López ©, Bruno Reyna, Osvaldo León (Pedro Benítez), Guillermo Argañaraz; Marcial Gómez (Víctor Sanabria), Ricardo Chamorro, Rolando Chaparro; Raúl de la Cruz Chaparro y Rubén González. DT: Francisco Solano Patiño.

Selección Argentina (4): Ubaldo Matildo Fillol; Galván (Van Tuyne), Daniel Alberto Passarella, Alberto César Tarantini (Julio Olarticoechea); Barbas, Américo Rubén Gallego, Diego Armando Maradona, Hernández (José Daniel Valencia); Ramón Díaz y Ferrero (Brailowsky). DT: César Luis Menotti.

Árbitro: Teodoro Nitti

Goles: PT: 12’ Maradona (A) y 19’ Ramón Díaz (A). ST: 15’ Maradona (A), 33’ Valencia (A), 39’ Ricardo Chamorro (F) y 42’ Raúl de la Cruz Chaparro —de penal— (F).

Estadio: Liga Formoseña de Fútbol.

Fecha: 16 de julio de 1981.

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