A DÍAS DEL INICIO DE CLASES, YA ESTÁ VIGENTE EL MOCHILAZO PARA COMPRAS ESCOLARES EN FORMOSA.

Falta muy poco para el inicio de clases, y en muchos hogares las compras escolares continúan. Aunque una parte de la mochila puede estar resuelta, todavía quedan gastos por hacer: completar útiles, comprar indumentaria, renovar calzado o sumar materiales que se piden sobre la marcha.

Con ese escenario, ya se encuentra vigente El Mochilazo, la campaña del Banco Formosa pensada para acompañar a las familias en este período de alta exigencia económica. La propuesta combina cuotas sin interés y reintegros reales para compras en rubros clave como librerías, indumentaria, zapaterías, ópticas, regalerías y tecnología, siempre en comercios adheridos que pueden consultarse en la web oficial del banco.

Los beneficios aplican a distintos medios de pago: con tarjetas Visa y Chigüé, las familias pueden acceder a hasta 6 cuotas sin interés más un 25% de reintegro, con un tope de $20.000 por cliente y por tarjeta. En tanto, quienes elijan además pagar con la billetera digital Onda acceden a un 25% de reintegro, con un tope de $20.000, que se acredita en el día. De esta manera, cada hogar puede elegir cómo pagar según sus necesidades y hábitos de consumo.

En términos concretos, el ahorro puede ser significativo. Por ejemplo, una persona que realice compras de indumentaria o útiles escolares por $60.000 utilizando tarjeta Visa o Chigüé puede recuperar hasta $15.000 en reintegros y, además, financiar el gasto en cuotas sin interés. Si opta por la billetera Onda para otras compras, el reintegro puede llegar hasta $20.000. Combinando medios de pago durante febrero, el alivio al bolsillo se vuelve tangible y permite ordenar mejor el gasto.

Con las clases a punto de comenzar, informarse sobre los beneficios vigentes y planificar las compras puede marcar la diferencia. El Mochilazo ya está en marcha y se presenta como una opción local para atravesar el regreso a la escuela con mayor tranquilidad y control del gasto.