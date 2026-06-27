A más de dos décadas de una  noche mágica en el Centenario

Hay noches que quedan grabadas a fuego en las páginas de la historia deportiva local, y la del domingo 24 de julio de 2005 es, sin dudas, una de ellas. En aquella jornada inolvidable, el Estadio Centenario abrió sus puertas de par en par para albergar un espectáculo de nivel internacional: el choque amistoso entre las selecciones masculinas absolutas de voleibol de Argentina y Estados Unidos.

El clima previo ya anticipaba que se viviría una velada única. En el acceso al estadio de la calle Fontana al 1335, la expectativa era total. Quedó registrado en la retina de los presentes —y en el archivo periodístico— el movimiento febril de figuras del deporte local, periodistas como Alfredo Domínguez (El Comercial), Cristián Arias (La Mañana), Edgar Silva (Diario Formosa), Rubén Mendieta (Canal 11), entre otros, además de los aficionados al voleibol que llegaron desde distintos puntos de la provincia

La conferencia de prensa previa, celebrada en el salón de actos de la Subsecretaría de Deportes y conducida por el propio Domínguez, ya dejaba ver la magnitud del evento. En la mesa principal coincidieron los directores técnicos y capitanes de ambos planteles, acompañados por Alejandro Bolgeri, presidente de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), y Luis Lukach, subsecretario de Deportes de la provincia.

Sobre el parquet, el espectáculo cumplió con creces. La Albiceleste, conducida tácticamente por Fabián Armoa, llegaba con el prestigioso antecedente de haber alcanzado el quinto puesto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Aquel equipo nacional, que se ponía a punto para una exigente Liga Mundial en el Grupo C junto a potencias como Serbia y Montenegro, Grecia y Polonia, saltó a la cancha con nombres propios que hicieron vibrar al público formoseño: Javier Filardi, Martín Meana, Gustavo Porporatto, Lucas Chávez, Ignacio Bernasconi, Juan Pablo Alaniz y Jesús Nadalín, entre otros.

Aunque el marcador final favoreció al combinado norteamericano por 3 a 1, el resultado terminó siendo una anécdota. El verdadero triunfo se lo llevó el deporte de la provincia. Ante un estadio colmado que rugió en cada set, Argentina y Estados Unidos regalaron un vóley de altísimo vuelo y dejaron conformes a todos los fanáticos. El tiempo pasó, pero el recuerdo de aquella noche de lujo sigue intacto en la memoria de los formoseños.

FOTO: El entonces director de Deportes, Sergio Torres, y los periodistas Alfredo Domínguez y Rubén Mendieta, posan antes de ingresar a la zona de la cancha del Centenario. Se observaba de fondo los trabajos precompetitivos de dos potencias mundiales

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