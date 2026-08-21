A Toda Costa 2026 tendrá una amplia agenda de propuestas deportivas

La novena edición de la tradicional fiesta “A Toda Costa” contará con una variada agenda de actividades deportivas durante los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre, con propuestas destinadas tanto a competidores como a vecinos y vecinas de la ciudad.

Las actividades comenzarán el viernes 4 con el torneo de fútbol infantil Arena, que se extenderá durante tres jornadas y contará con las categorías Promocional, Sub 8, Sub 10 y Sub 12. Ese mismo día se desarrollará el Trail Nocturno 5K “A Toda Costa”, competencia que ya superó los 500 corredores inscriptos y cerró su etapa de inscripción.

El sábado 5 continuará el torneo de fútbol Arena, cuyas inscripciones permanecen abiertas, mientras que durante la tarde tendrá lugar una nueva edición de la competencia de Cross Time, una de las propuestas deportivas habituales de “A Toda Costa”. La competencia contará con las categorías Principiantes, Scaled, Advanced y RX, y se trabaja además en la posibilidad de incorporar una exhibición con atletas de elite.

En tanto, el domingo 6 se realizará la tradicional remada autoconvocada, que reunirá a kayakistas de la ciudad y representantes de distintos clubes. El recorrido comenzará a las 9 horas desde el puerto de la ciudad, con distintos puntos a lo largo del perímetro del río Paraguay, y finalizará aproximadamente a las 17 horas.

Guillermo Ovelar, director de Deportes del municipio se mostró muy entusiasta con esta nueva edición del A toda Costa:

“La verdad que estamos trabajando a full con la organización de todo lo que tiene que ver la parte deportiva dentro de las posibilidades que nos da esta edición del A toda costa. La idea es poder desarrollar toda esta actividad durante esos tres días y que la gente pueda disfrutar de cada una de las propuestas que llevamos adelante, porque las propuestas deportivas que se hacen no son solamente de competencia, sino que como todos los años armamos una parte que es para los competidores, pero otra parte también que es para que participen los vecinos y vecinas de la ciudad”, declaró.

Además, durante las tres jornadas habrá paseos en piragua, sumando propuestas recreativas para quienes se acerquen a disfrutar del sector costero.

Como cierre de la agenda deportiva, el domingo por la tarde-noche se llevará a cabo una gran Masterclass de Zumba en el escenario mayor, con la participación de instructores locales, un instructor proveniente de Paraguay y un equipo de baile del interior de la provincia.

Desde la organización destacaron que la propuesta deportiva de “A Toda Costa” no se limita a las competencias, sino que busca generar espacios de participación para toda la comunidad, ofreciendo actividades para competidores y también para vecinos y vecinas que quieran disfrutar y sumarse a las diferentes disciplinas.

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