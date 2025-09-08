Polideportivo

A Toda Costa: Con gran participación, se realizó una nueva edición de la competencia de CrossFit

Porreddeportiva

Sep 8, 2025

Este sábado, con la competencia de CrossFit como atracción principal, se llevaron a cabo diversas actividades deportivas que tuvieron como escenario el Complejo Deportivo Municipal «Los Iglús», en el marco del mega festival «A Toda Costa», organizado por la Subsecretaria de Deporte, Cultura y Turismo de la Municipalidad de Formosa.

Al respecto, la 2° Edición del CrossFit «Cross Time» fue un gran éxito, y contó con el masivo acompañamiento de vecinos y turistas, quienes disfrutaron de la fuerza y destreza deportiva de más de 80 atletas de la región, tanto en la rama masculina y femenina -divididos en las categorías: Principiantes, Scaled, Advance y RX.

En el evento y premiación estuvo presente el director de Deportes, Prof. Guillermo Ovelar, quien destacó que “estas actividades significan para la ciudad inversiones, movida turística y desarrollo económico”.

A su vez, se cumplió otra jornada -comenzó el viernes- del Torneo de Fútbol Playa Infantil «Copa Formosa Tu Ciudad», actividad que reunió a cientos de niños que integran más de veinte clubes de distintos barrios capitalinos y demostraron toda su habilidad y amor por el deporte, desde la categoría 2012 hasta la 2017 inclusive.

Actividades deportivas del último día

Exhibición de Calistenia: domingo 7 de septiembre, a las 15 h en el Circuito de Calistenia del Paseo Ferroviario.

Gran Máster Class de Zumba de Verano: domingo 7 de septiembre, a las 18.30 h en el Escenario Principal del Playón Municipal.

Torneo de Fútbol Playa Infantil: domingo 7 de septiembre, a las 19 h en el Complejo Deportivo «Los Iglús».

 

 

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Polideportivo

AJEDREZ EN EL CENTRO COMUNITARIO DEL BARRIO LA NUEVA FORMOSA

Sep 7, 2025 reddeportiva
Polideportivo

Con gran éxito se desarrolló la Competencia de Natación en Aguas Abiertas

Sep 7, 2025 reddeportiva
Polideportivo

EL DEPORTE EN LA MEMORIA LA APUESTA DEL CANAL 3 PARA HOY

Sep 6, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Polideportivo

A Toda Costa: Con gran participación, se realizó una nueva edición de la competencia de CrossFit

8 de septiembre de 2025 reddeportiva
Federal

LO QUE DEJÓ LA OCTAVA FECHA  DE LA ZONA B DE LA REVÁLIDA

8 de septiembre de 2025 reddeportiva
Federal

SAN MARTÍN GANÓ Y CLASIFICÓ A LA TERCERA FASE DEL FEDERAL A

8 de septiembre de 2025 reddeportiva
Polideportivo

AJEDREZ EN EL CENTRO COMUNITARIO DEL BARRIO LA NUEVA FORMOSA

7 de septiembre de 2025 reddeportiva