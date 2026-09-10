A Toda Costa volvió a reunir a cientos de deportistas en la ciudad de Formosa

La novena edición tuvo más de 500 corredores en la 5K, más de 70 participantes de Cross Fit y representantes de distintas localidades del interior provincial.

A Toda Costa volvió a convocar a una multitud en Formosa con una propuesta que reunió distintas disciplinas deportivas y que, con el paso de los años, continúa ampliando su alcance.

Durante la novena edición se desarrollaron competencias de CrossFit, una carrera 5K, fútbol infantil y una remada de autoconvocados, entre otras actividades que permitieron reunir a deportistas de diferentes edades y niveles.

En diálogo con FM Espacios 92.5 sobre el desarrollo de la jornada, Guillermo Ovelar, director de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, destacó el crecimiento que viene teniendo la propuesta y el trabajo previo que requiere su organización.

“Se planifica con mucha anticipación y se amplifica año tras año”, señaló Ovelar, al referirse a una iniciativa que busca sumar nuevas disciplinas y aumentar la participación en cada edición.

Más de 70 competidores en CrossFit

Una de las disciplinas que tuvo una importante respuesta fue el CrossFit, con más de 70 inscriptos. La competencia estuvo dividida en las categorías Principiantes, Scaled, Advanced y RX, siendo esta última la de mayor exigencia.

La premiación incluyó a los tres primeros puestos de las categorías correspondientes, tanto en femenino como en masculino. Para concretar la entrega de premios también se contó con el acompañamiento de empresas y comercios privados.

Desde la organización remarcaron la importancia del aporte del sector privado y del trabajo conjunto con el Estado municipal para sostener y fortalecer este tipo de encuentros.

Más de 500 corredores en la 5K

La 5K A Toda Costa fue otro de los grandes atractivos de la jornada y superó los 500 corredores. La convocatoria incluyó tanto a corredores habituales como a personas que se acercaron para participar de una actividad deportiva abierta y compartir la jornada con familiares y amigos.

La cantidad de participantes volvió a mostrar el crecimiento de la carrera y su capacidad para convocar a un público cada vez más amplio.

El interior también dijo presente

La propuesta no se limitó a participantes de la ciudad de Formosa. Deportistas provenientes de localidades del interior provincial también fueron parte de la jornada.

Entre los lugares representados estuvieron El Espinillo, Ingeniero Juárez y Clorinda, entre otras localidades.

La presencia de participantes del interior es uno de los indicadores del crecimiento de A Toda Costa y de su capacidad para convertirse en una convocatoria deportiva de alcance provincial.

Remada y fútbol infantil

Las actividades vinculadas al río también tuvieron su espacio. La remada de autoconvocados contó con más de 30 remadores confirmados, sumando una disciplina diferente a la programación.

A su vez, el fútbol infantil formó parte de las propuestas destinadas a los más chicos, reforzando el perfil familiar y participativo del evento.

La incorporación de distintas disciplinas permite que A Toda Costa reúna en un mismo espacio a deportistas de diferentes edades y niveles de experiencia.

Una propuesta que sigue creciendo

Para Ovelar, el crecimiento de A Toda Costa está directamente relacionado con una planificación que comienza con anticipación y con la decisión de ampliar progresivamente la propuesta.

La novena edición deja como saldo una importante participación y una agenda que combina competencia y recreación, con deportistas de Formosa capital y de distintos puntos de la provincia.

El funcionario también destacó el trabajo articulado entre el sector público y el privado, especialmente a través de la colaboración para las premiaciones y el desarrollo de las distintas actividades.

FOTO: El deporte fue parte importante de una nueva edición de A Toda Costa.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas