Del 4 al 6 de septiembre, la ciudad de Formosa vivirá una nueva edición de «A Toda Costa», el mega evento deportivo, turístico y cultural que la Municipalidad organiza a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo y que desde 2017 se ha ganado un lugar propio en el calendario de la región.

Serán tres días con el Paseo Ferroviario como escenario central y el río Paraguay de fondo.

La agenda deportiva ya está confirmada y arranca el mismo viernes, con propuestas que atraviesan todas las edades y todos los niveles de entrenamiento. Desde los chicos que recién empiezan a patear una pelota hasta los atletas de alto rendimiento que compiten en la categoría RX del Cross Time, el municipio armó una grilla que no deja a nadie afuera.

El viernes 4 de septiembre se correrá el Trail 5K en su modalidad nocturna, con salida desde el Complejo Deportivo Los Iglú. La competencia combina exigencia física y recorrido urbano bajo las luces de la ciudad, una fórmula que en ediciones anteriores convocó a corredores de la capital, del interior provincial y de provincias vecinas. Las consultas se reciben en los teléfonos 3704241287, del profesor Roberto Ríos, y 3704211930, de Mariela.

Ese mismo viernes comenzará el Torneo Infantil de Fútbol Arena «Copa A Toda Costa 2026», con las categorías Promocional, Sub 8, Sub 10 y Sub 12.

Año tras año, es una de las postales más representativas del festival: la arena llena de chicos de clubes barriales de toda la ciudad, con las familias alrededor de la cancha. En la edición 2025 el torneo reunió a una veintena de clubes y a cientos de niños de distintos barrios capitalinos. Los interesados pueden comunicarse con César Muñoz al 3704556632.

El sábado 5, desde las 14 horas, el Complejo Deportivo Los Iglú recibirá la competencia Cross Time, con las categorías Principiantes, Scaled, Advanced y RX, y premios en efectivo para los ganadores. La preinscripción está a cargo del profesor Dante Isasi, al 3704010619.

Durante los tres días del evento, vecinos y visitantes podrán disfrutar de paseos en piragua por el río Paraguay, una propuesta turística y recreativa que invita a redescubrir la ciudad desde el agua y vivir una experiencia diferente en contacto con uno de los principales atractivos naturales de Formosa. Los paseos se realizarán el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre, con horarios que serán informados por la organización.

Locales

A Toda Costa vuelve al Paseo Ferroviario con tres días de deporte, río y ciudad

El evento fue creciendo hasta transformarse en uno de los más convocantes del norte argentino.

miércoles 05 de agosto de 2026

Del 4 al 6 de septiembre, la ciudad de Formosa vivirá una nueva edición de «A Toda Costa», el mega evento deportivo, turístico y cultural que la Municipalidad organiza a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo y que desde 2017 se ha ganado un lugar propio en el calendario de la región.

Serán tres días con el Paseo Ferroviario como escenario central y el río Paraguay de fondo.

La agenda deportiva ya está confirmada y arranca el mismo viernes, con propuestas que atraviesan todas las edades y todos los niveles de entrenamiento. Desde los chicos que recién empiezan a patear una pelota hasta los atletas de alto rendimiento que compiten en la categoría RX del Cross Time, el municipio armó una grilla que no deja a nadie afuera.

El viernes 4 de septiembre se correrá el Trail 5K en su modalidad nocturna, con salida desde el Complejo Deportivo Los Iglú. La competencia combina exigencia física y recorrido urbano bajo las luces de la ciudad, una fórmula que en ediciones anteriores convocó a corredores de la capital, del interior provincial y de provincias vecinas. Las consultas se reciben en los teléfonos 3704241287, del profesor Roberto Ríos, y 3704211930, de Mariela.

Ese mismo viernes comenzará el Torneo Infantil de Fútbol Arena «Copa A Toda Costa 2026», con las categorías Promocional, Sub 8, Sub 10 y Sub 12.

Año tras año, es una de las postales más representativas del festival: la arena llena de chicos de clubes barriales de toda la ciudad, con las familias alrededor de la cancha. En la edición 2025 el torneo reunió a una veintena de clubes y a cientos de niños de distintos barrios capitalinos. Los interesados pueden comunicarse con César Muñoz al 3704556632.

El sábado 5, desde las 14 horas, el Complejo Deportivo Los Iglú recibirá la competencia Cross Time, con las categorías Principiantes, Scaled, Advanced y RX, y premios en efectivo para los ganadores. La preinscripción está a cargo del profesor Dante Isasi, al 3704010619.

Durante los tres días del evento, vecinos y visitantes podrán disfrutar de paseos en piragua por el río Paraguay, una propuesta turística y recreativa que invita a redescubrir la ciudad desde el agua y vivir una experiencia diferente en contacto con uno de los principales atractivos naturales de Formosa. Los paseos se realizarán el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre, con horarios que serán informados por la organización.

La actividad forma parte de la política que el municipio viene impulsando para fortalecer el vínculo de la ciudad con el río Paraguay, promoviendo experiencias recreativas y turísticas que permiten disfrutar y poner en valor este espacio natural.

También se suma a la programación el Torneo de Pesca Embarcada «A Toda Costa», que se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre en las aguas del río Paraguay.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Formosa, a través de la Dirección de Turismo, en un trabajo conjunto con el Club de Pesca Pirayú, e invita a toda la comunidad, deportistas y barras pesqueras de la región a participar de una nueva edición de este certamen, que volverá a convertir a la costa formoseña en un punto de encuentro para la pesca deportiva.

La fiscalización de la competencia estará a cargo del Club de Pesca Pirayú, garantizando el cumplimiento del reglamento técnico y promoviendo la práctica de la pesca deportiva responsable.

Para esta edición, la organización dispuso una destacada grilla de reconocimientos que incluye premios en efectivo para las mejores posiciones y piezas destacadas, trofeos institucionales para los podios de cada categoría y la entrega de la Copa Challenger, el máximo galardón de la jornada destinado al equipo ganador.

Los interesados podrán realizar consultas e inscripciones comunicándose al 3704 087181 o a través de los canales oficiales de la Dirección de Turismo.

El cierre deportivo llegará el domingo 6, a las 19 horas, en el Playón Municipal, con la Gran Masterclass de Zumba, que reunirá a instructores de toda la ciudad y del interior provincial junto a invitados especiales. Es la actividad que cada año convierte el playón en una pista al aire libre, con cientos de vecinos moviéndose al mismo tiempo frente al escenario mayor. Ariel Bento, al 3704564461, recibe las consultas.

Además de la agenda deportiva, «A Toda Costa» volverá a ofrecer una importante programación artística sobre su escenario principal, con presentaciones de artistas locales, DJs y espectáculos en vivo durante todo el festival, consolidando una propuesta que combina deporte, cultura, turismo y entretenimiento para toda la familia.

«A Toda Costa» nació en 2017 y fue creciendo hasta transformarse en uno de los eventos más convocantes del norte argentino.

En sus últimas ediciones sumó feria comercial, artesanal, gastronómica, emprendedora y estudiantil, parque de diversiones, escenarios simultáneos, visitas guiadas al Museo Ferroviario Municipal y espectáculos musicales con artistas locales y nacionales.

El año pasado, la convocatoria de emprendedores superó las expectativas del municipio y obligó a extender los plazos de inscripción. Quienes deseen participar en esta edición podrán realizar la preinscripción de acuerdo con la categoría correspondiente.

Los interesados en los espacios gastronómicos deberán comunicarse al +54 9 370 514-2779 para realizar su preinscripción. En tanto, los feriantes podrán acercarse al Paseo Ferroviario a partir del 18 de agosto, de 9 a 12 horas, para completar el trámite de inscripción.

Además, las consultas podrán realizarse a través del correo electrónico paseoferroviariofsa@gmail.com

El impacto de «A Toda Costa» también se reflejó en el movimiento turístico que genera cada edición. El año pasado llegaron excursiones desde Chaco, Corrientes y Paraguay, mientras que la capacidad hotelera de la ciudad se ocupó casi por completo.

Ese es el círculo que el festival pone en movimiento: turismo, consumo local y trabajo para quienes producen y venden en Formosa.

Detrás de cada edición hay meses de planificación y un trabajo articulado entre la Municipalidad de Formosa, el Gobierno provincial y las áreas de Turismo, Desarrollo Humano, SIPEC y la Policía de Formosa.

El Paseo Ferroviario es hoy uno de los espacios públicos más transitados de la capital. Donde hubo vías abandonadas y galpones cerrados, hoy hay ferias, escenarios, circuitos deportivos, museos y familias caminando de cara al río.

Esa transformación no fue casual. Responde a una decisión política sostenida por el intendente Jorge Jofré: que el espacio público sea un derecho concreto y no una promesa; que la ciudad ofrezca alternativas de recreación, cultura y deporte al alcance de cualquier vecino, sin que el bolsillo sea un obstáculo.

Formosa fue distinguida además con el Sello de Calidad Turística otorgado desde Nación, un reconocimiento que ubica a la capital dentro del circuito turístico nacional.

«A Toda Costa» es la síntesis de esa política. Un fin de semana en el que la ciudad se muestra entera —lo que produce, lo que baila, lo que corre, lo que canta— y en el que el formoseño se reencuentra con su río.

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